火辣BBQ 肉慾大爆發

防疫措施放寬，終於可以約埋大班朋友圍埋一齊開餐，而呢個時候最適合搞BBQ派對，之但係成大班血氣方剛嘅年輕男女，對住個火爐㷫合合，分分鐘好似今日介紹嘅四仔劇情，搞到肉慾大爆發。

人肉串燒

講起燒嘢食，相信好多人都會諗起香口美味嘅串燒，但係呢套由Reality Kings出品嘅《Dirty Intentions #10》，就將串燒概念變到好有官能刺激。影片由Nicolette Shea、Abella Danger、Layla Sin等6位樣靚身材正嘅脫星聯手演出，內容講述佢哋係一班好姊妹，趁周日舉行BBQ派對，仲要齊齊唔着底褲，搞手Nicolette Shea仲請嚟一班猛男嚟玩，結果大家嘅慾火比火爐仲要猛，即刻嚟一場情慾大串燒，畫面極盡荒淫。

志不在此

一班嬌娃搞BBQ派對，竟然搞到嬌喘聲兼呻吟聲此起彼落，想知道係乜嘢一回事，睇咗呢套由BANG!製作嘅《Teeny Tiny Little Star #5》，就會恍然大悟。話說Blake Blossom、Arietta Adams、Aria Banks等索女，平均年齡只有20歲，青春逼人，某日約埋一齊BBQ，仲要裸住嚟燒嘢食，畫面已經夠晒香艷，最難頂嘅係佢哋會喺過程中互相取悅，令現場氣氛熱上加熱，男士睇到真係好易流鼻血！

雙嬌領銜

美國四仔向來鍾意玩大堆頭，坐底會有3個或以上脫星演出，更何況係人多先好玩嘅BBQ題材。偏偏呢套由Evil Angel製作嘅《Maddy May's Mayhem》就一反常態，淨係搵咗Maddy May同Emma Rose孭飛，人數上好似單薄咗啲喎。據片廠解釋，單憑呢兩位火辣嬌娃已經夠四仔迷興奮，仲要有成十幾個男脫星加入戰團，群戰戲更有張力！故事講述Maddy鍾意滾，為咗解悶，約埋宅女Emma搞BBQ派對，等佢有機會體驗乜嘢叫真開心，點知後者條淫根被挑起，玩得仲激過Maddy多多聲。