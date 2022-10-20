張建聲社交網洩蜜　疑暗撻楊梓菁

男星張建聲（Justin）單身3年，昨日突然於社交平「報喜」，甫出美女「影後」照，並指自己的女主角終於出現，不少網民發現該「影後」實為靚女打星楊梓菁，並紛紛留言恭喜他有新戀情！他笑指只是美麗誤會，但承認暗戀對方已久，只是高攀不起！

張建聲自2019年與拍拖3年的陳嘉莉分手後，一直未有新戀情，現身在馬來西亞預備為新片開工的他，昨日於社交網上載夜遊雙子塔的照片，身旁有一位背着鏡頭，身形纖瘦的戴帽女子小鳥依人般依偎着他，狀甚親密，Justin還留言：「你……終於到了。#我的女主角」，貼文一出即惹來不少網民回應，大嗌恭喜，又提醒他不要再因工作而忽略另一半。有網民展開人肉搜尋，查找該女子的身份，期間有人發現新一代打女楊梓菁近日亦前往馬國，而她於社交網分享離港的照片，其一身打扮與「女主角」的衣着不謀而合，加上她去年2月已跟外籍男友因性格不合分手，之後與Justin於電影《大俠Action》合作，有不少相處時間，即估計2人蜜運中。

「私心」借合作談情

對於被指公布新戀情，Justin急急否認，只借新片「解畫」，笑說：「呢個真係美麗嘅誤會！好開心，我監製同主演嘅新片女主角終於嚟咗，佢就係楊梓菁。」但問到可有發展機會？他即坦言：「我今年39歲，大約26、7歲時識佢，當時已經好有Feel，暗戀佢㗎，佢又靚又打得，但佢太靚，我一介草民，高攀唔起，所以呢樣嘢係唔會實現，冇可能㗎！不過，今次喺新戲入面會同佢有少少感情線，就當圓自己一個夢啦！」他指新作題材關於老千，之前因拍戲肥了不少的他，成功減掉40磅回復昔日身形，他笑言今次最大難度是要演一個靚仔角色，笑言要好好揣摩。