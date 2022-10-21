【是日通勝】

農曆九月廿六

壬寅年 庚戌月 丁未日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午5時至7時、上午7時至9時、下午3時至5時

宜：祭祀、捕捉、田獵

忌：理髮、整甲、修倉

幸運方向：坐南向北

幸運數字：15、22、35、47

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：運勢無人能及，相信自己，沒有問題難倒你。

金牛座：努力向目標進發，即使運氣差也能取得成功。

雙子座：處理公事要顧大局，不斤斤計較可贏得尊重。

巨蟹座：財運有點糟糕，切勿因金錢損失而迷失自己。

獅子座：勿高估自己的辦事能力，謀事忌操之過急。

處女座：愛情運稍遜，選擇拍拖對象必須留意其人品。

天秤座：好人有好報，多幫助身邊人有助帶旺財運。

天蠍座：控制體重有利健康，但不可單靠節食來減肥。

人馬座：做任何事都必須量力而為，切勿心存僥倖。

山羊座：財運欠佳，處理錢銀問題要打醒十二分精神。

水瓶座：事業運一般，保持樂觀才可獲幸運之神眷顧。

雙魚座：人逢喜事精神爽，穿紅色衫可令你旺上加旺。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）馬 人緣旺

（跌）牛 心情差

鼠：財運差勁，投資花費忌衝動，小心受騙。

牛：是日沖煞，想法負面，謀事易鑽牛角尖。

虎：桃花旺，獲友人牽紅線，易覓得有情人。

兔：腦筋轉數快，行動力強，工作如魚得水。

龍：中午過後運勢下降，不適宜作重要決策。

蛇：情緒不穩，易意氣用事，破財風險高！

馬：人緣運不錯，聯誼會友可望盡興而歸。

羊：不要因忙碌而忽略朋友，以免引起誤會。

猴：已有伴侶者要加強溝通，提防矛盾升級。

雞：幹勁十足，事業上不乏發揮所長的機會。

狗：事業發展一波幾折，要保持冷靜莫氣餒。

豬：工作順利，有望成為行業中的領軍人物。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

下巴兜兜 晚景無憂

「生於憂患，死於安樂。」直到現在，孟子這句說話還是影響着無數中國人。不是人人可以在富裕的家庭中成長，既然先天貧窮已成定局，惟有在後天發奮圖強，希望下半生有一個安穩的生活環境。如何知道一個人在中晚年時生活無憂呢？

推算一個人的晚景，可以觀察其下巴。下巴是坎卦地閣，其左右兩邊是地倉與奴僕宮之位置，代表晚年的錢財豐富與否，更是代表子女與健康。一個人的晚景如何，盡顯於下巴。

坎卦，陷也！大忌破損凹陷，喜其端正豐隆，因地閣豐隆，看似下巴兜起，所以有「下巴兜兜，晚景無憂」之說。鞋抽的面貌，並不在此說，因為鞋抽相沒有腮骨，而且奴僕宮不顯。由於鞋抽沒有腮骨，意志力偏弱，在殘酷的現實社會，事業成就有限，晚景還是有些隱憂。

下巴兜兜的人，能屈能伸，刻苦耐勞，做事有手尾，不會半途而廢，所以中晚年時，事業有一定成就。由於人老健康差，下巴兜的人，在老年時，還是有好好的身體。地倉主財倉，儲蓄有餘。有錢有健康，當然可以用晚景無憂，來形容下巴兜兜的人啦！