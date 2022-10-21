兩字女星遭粉絲出賣！楊紫逃稅嫌疑大　楊冪Baby受牽連

內地多位藝人相繼因逃稅而名利盡失，翻身無望，正值嚴打偷逃稅之時，竟傳出有「兩字名字」的頂流女星偷稅漏稅，楊冪、楊穎、楊紫及謝娜等躺着也中槍。有網民憑着相關特徵抽絲剝繭，楊紫成最大嫌疑者！

內地嚴打娛樂圈逃稅風氣，繼藝人范冰冰、鄭爽、鄧倫、袁冰妍分別爆出偷漏稅被罰後，日前內地網突然爆出有頂流女星偷稅漏稅，並列出該女星的3大特徵，包括名字是兩個字、社交平台擁有5,000多萬粉絲以及剛剛成立公司。爆料指該女星現正急急補繳稅項，故未知其身份最終會否曝光。而名字是兩個字的內地人氣女星計有楊冪、楊穎（Angelababy）、楊紫及謝娜，4位女星頓成嫌疑人，有心水清的網民分析3大特徵後，認為楊紫嫌疑最大。

首先，楊冪、Baby及謝娜單憑社交網粉絲人數已足證清白，皆因她們的粉絲人數早已破億，而楊紫的粉絲人數則為6,000多萬。當中謝娜人氣雖高，但她主力發展主持工作，沒甚影視作品，稱不上是頂流女星。

恐步拍檔後塵

至於最近成立公司一項，楊冪最近只與其公司嘉行傳媒傳出解除合作，沒有成立新公司；Baby目前擁有自己的工作室，關聯的公司共有3間，包括徐州歡穎文化傳媒中心、天津天穎文化傳播中心及上海光穎文化傳播工作室，她是公司的大股東，持股比例均為99%，但3間公司都不是近期成立；楊紫則於今年8月成立了新公司，公司名為東陽紫橦嘉藝文化傳媒有限公司，該公司註冊資本為300萬元人民幣（約345萬港元），經營電影攝製及經紀人服務等，楊紫持股90%，並擔任執行董事、經理、法定代表人。網民排除種種要點，認為矛頭直指楊紫。

楊紫現時是內地流量、人氣及吸金力都甚強的女星，亦是「90後四小花旦」之一，雖然其樣貌、演技曾被批評，但童星出身的她夠親民，是流量及收視福將，之前她在內地短片話題播放量排行榜中，更壓倒前輩楊冪。除了電視劇外，她亦有參演電影，繼之前飾演警察後，昨日再傳出已接拍另一套電影，粉絲都相當期待。而之前與她合演電影劇《香蜜沉沉燼如霜》雙雙走紅的鄧倫，今年3月驚爆涉嫌偷逃稅款，當時楊紫的粉絲都紛紛叮囑她別做壞事，並要管好工作人員，如果她今次真的步鄧倫後塵，就實在太令人失望。

賀李現生日晒「情侶相」

其實網上不時傳出楊紫的負面消息，有傳她跟團隊私吞善款，又指她水性楊花、一腳踏多船等，不過她沒有多理傳聞，前日更公開向緋聞對象、內地小生李現送上生日祝福。她於凌晨時分在社交平台分享照片及留言，以「最好的老同學」來形容對方：「生日快樂，阿現！平安快樂，奔着你夢想前進吧！」她上載了兩人的合照，一張是她輕輕挨着李現，另一張則是他們打扮得甚有情侶Feel的背面照。