李泳豪娶台灣女友　李家鼎勁冧新抱嗌生孫女

李家鼎細仔李泳豪（豪仔）今日與相戀兩年幾嘅台灣女友林妤謙（Agnes）註冊結婚，更喺爸爸嘅私房菜館舉行，喺親友及律師見證下宣讀誓詞、交換戒指，結成夫妻。鼎爺對新抱讚口不絕，一班《愛．回家》演員湯盈盈、姚瑩瑩、徐榮、呂慧儀、單立文、鄭世豪等到場送上祝福，叫豪仔放心生多幾個，佢哋等見「鼎孫」，更即時起哄大叫：「咀佢、咀佢！」

Agnes讚豪仔係100分好老公，覺得老公性格誠懇又踏實，做事努力，對家庭有責任感，讓老婆Agnes感到好安心，而豪仔喜歡老婆個性率直又勤力，喺老婆身上學到好多生活上嘅細節，豪仔笑言：「餘生我一定好好照顧佢，一心一意對佢一個，第時我比佢更細心，照顧得佢再好啲，佢對我嚟講係200分，好欣賞佢對我哋關心，譬如我收工或開工前，佢都會煮嘢我食，依家餐單係佢安排，食得好健康。」豪仔稱目前努力造人，希望生兩個小朋友。

豪仔指鼎爺跟新抱Agnes一向相處好開心，對新抱好溫柔，新抱覺得佢係一位慈祥嘅父親，有時鼎爺會唱台語歌《愛拼才會贏》、《家後》畀佢聽，鼎爺受訪時話等呢個大日子廿幾年，鼎爺笑稱：「希望呢個仔快啲整個孫畀我抱，自己生嘅千祈唔好分仔女，尤其我偏心啲，喜歡女多過仔。」

講到佢成日唱台語歌，鼎爺解釋：「佢係高雄人，我以前喺台灣發展有段日子，識啲台語，我都教嗰仔講一句台語：『小姐，我愛你冇人知道，你知唔知呢』。」佢更大讚Agnes打理頭家好乾淨，可能係Agnes做寵物美容師，又有潔癖，鼎爺對呢位新抱好滿意。