Pricerite實惠秋冬優惠　儲印花19折換抑菌恆溫被

【營業資訊】近日天氣轉冷，步入秋冬，Pricerite實惠聯同本地插畫家所創角色「Plastic Thing為食妹」，推出最新秋冬優惠活動，推出多款冬日廚具食材及保暖產品減價優惠，並推出印花換購恆溫被活動，可以299元至399元，換購原價1,599元至1,999元的Casablanca石墨烯抑菌恆溫被，優惠低至19折。

是次活動不定期推出各種優惠，其中由10月18日至10月31日率先推出【戀暖我家】「圍爐精選優惠」，包括一系列火鍋、燒肉、燉湯用具、食材、調味料、湯底等優惠，其中韓國製雙耳拉麵鋁鍋，由119元減至59元；意美廚Twin鋼化鑄鋁雲石紋易潔鴛鴦鍋連玻璃蓋，由469元減至268元；依華牌卡式爐由539元減至499元；依華牌圓形燒烤板亦由209元減至189元。

多款廚具優惠價發售

Pricerite實惠亦提供其他爐具優惠，Origo 2000W電陶爐由798元減至398元，而伊瑪牌多功能電子燉盅亦由699元減至489元。

此外，因應天氣轉涼，Pricerite實惠推出獨家換購 Casablanca石墨烯抑菌恆溫被系列，由10月18日至12月19日，於Pricerite實惠門市或網店購物滿指定金額可獲印花，憑指定印花數量即可以換購Casablanca石墨烯抑菌恆溫被，當中會員需15個印花，非會員則需要20個，換購日於12月26日截止。

恆溫被的換購價低於19折，單人被參考價1,599元，換購價只要299元；雙人被參考價1,899元，換購價359元；雙人加大被參考價1999元，換購價399元。

有獎遊戲送千元禮物

另外，Pricerite實惠將推出【戀暖我家】Facebook有獎遊戲活動，送出多份超過1000元的禮物，詳情會於Pricerite實惠網站及社交媒體平台專頁公布。