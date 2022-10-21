【營養師教路】拆解魚油3大迷思

都市人服用保健品來補給身體所需營養已漸如生活習慣，如含有人體無法自行合成的必需不飽和脂肪酸Omega-3的魚油，可說是熱門選擇之一，不過，服用魚油丸都有一些事項要注意，嚴重的更會有反效果，唔想食用錯誤？讓家營營養中心營養師溫巧晴（Amy）講解一下啦！

1.對小朋友腦部發展有益？

Amy表示，魚油含豐富的奧米加三脂肪酸 （Omega-3），包括EPA和DHA，這些營養素能有助降低血壓、減少血液中的三酸甘油脂及壞膽固醇水平，有助維持心血管健康。她說：「Omega-3同時亦有抗炎的作用，以及有助於小朋友的腦部和視力發展，可謂是益處多多。」

2.幾時服用至係最佳時間？

不同的保健品都有其最佳的食用時間，令身體可以作出更好的吸收，關於魚油，Amy建議與正餐一起服用，又或於飯後服用。「魚油當中的EPA及DHA屬於脂溶性營養素，而食物中的脂肪能有助提高魚油在人體的吸收度。」Amy解釋。

3.魚油的禁忌

雖說魚油之中的營養素對身體有不少好處，但並非食得愈多就愈好，Amy說：「若然服用大量魚油產品，會有機會引起噯氣、口臭、胃灼熱等副作用。另外，由於深海魚油可能含有重金屬、二噁英（Dioxin）等有害物質，過量服用魚油或會影響身體健康。」由於每人的體質、病歷、身體狀況及飲食習慣都有所不同，因此Amy建議大家服用魚油前，要先諮詢專業人士的意見。最後Amy提醒有一類人不宜服用過多的魚油，她說：「Omega-3會抑制血小板功能，妨礙血液凝結，如攝取過量則有機會引致流血不止，建議服用薄血丸的人士應避免服用高劑量的魚油產品。」