艾粒出道20周年騷驚見「鏡仔」　嬲豬冇升降台

由DJ少爺占（甄子康）及當奴（唐劍康）組成的「艾粒」於2002年出道，今年慶祝出道20周年在九展開舉行一連4場演唱會，昨晚（20日）頭場，全晚兩個高潮位，首先挑戰「鏡仔」，少爺占自彈自唱演繹呂爵安（Edan）的《E先生連環不幸事件》，當奴「教主」上身，跳唱盧瀚霆（Anson Lo）的《Megahit》，掀起全場high爆企起身跳。而另一爆點是他們台上除衫騷出苦練了3個月的身形，少爺占自認平薄身形是「Thailand Yoshi」。

演唱會由管弦樂團陪奏下，播出艾粒20年回顧影片作揭幕，片中2人將頭像加插在與英女王、Blackpink成員Lisa和Jennie、GD及Ladygaga等巨星同框，十分國際化。穿上「刺蝟」裝出場的艾粒，一口氣唱出《個頭痕唔痕呀》、《舞台皇者》及《邊個話你醜》。

少爺占感謝觀眾排除萬難不斷「安心嘟」才入到場。當奴自覺很「Out」，因至今還未確診新冠肺炎，原本不想中招，笑言現在有少少想中，因中了招的朋友可以戴薄口罩感覺好free，講笑他們變了Omicron，有人對他們有抗體及選擇跟他們共存。提到19年在紅館開騷，令他們十分懷念的是升降台升起的聲音，代表出人頭地。

其後當奴以「黑化蜘蛛俠」造型亮相，並在台上獨白，他稱很喜歡收藏英雄人物，從中悟出道理來，透露試過被聽眾投訴他黑面，他稱是這個世界、社會令他黑面。自爆18年時遭電視台監製寸他年紀大及扮韓仔，最終他沒有剪髮，也沒有拍劇，但去年就有機會客串和主演電影，他說：「係艾粒令唔開心嘅我笑番。」少爺占就自爆早前確診新冠，及分享在隔離期間的點滴。

到encore環節，他們獻唱《我我我我我有胸部》時拉低波波褸的拉鏈，看到內裏真空，觀眾大叫：「除衫！」他們徇眾要求下，除外套赤裸上身，平薄身型的少爺占自封「Thailand Yoshi」，之後他們在台上宣布演唱會part2將於明年2月在九展舉行。

騷後2人受訪，阿占對首場反應理想感滿意，提到他們天才表演環節模仿Edan和Anson Lo，當奴稱：「原本係二月開騷，一早構思好，練舞三個月前準備，但表演唔及本人一成。（操肌幾耐？）都三個月，日日操，可能年紀大新陳代謝慢關係，已盡晒力。」表示最開心是知道明年開Part2，事前並不知情，阿占稱明年的騷，若是全Talk show都無問題，會保持着「Thailand Yoshi」身型，但當奴對保身形欠信心，但求可以維持到籃球賽。問到是否之後場場騷肌？當奴即鬧拍擋好變態，因無想過要除衫，如果要場場除衫的話，便不能吃東西了，笑言：「少少失望無人好似Tyson Yoshi場騷咁，有人擲嘢上台！」

早前驚爆與太太Jan已離婚五年的消息曝光後，當奴坦言：「輕鬆晒，社交圈都回應晒，不多講了。（Jan會來撐場？）昨日綵排佢有嚟睇。(你台上話有段時間唔開心，係咪當時面對離婚？）唔關事，生活有壓力，好彩有艾粒。」