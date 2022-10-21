手腳冰冷做艾灸卻愈補愈燥？

【特約報道】艾灸透過燃點由艾草組成的艾條，放在穴位或痛症患處，借助熱力，把艾草功效帶到身體經絡，能溫經通絡、止痛養陽，是補陽最佳的方法。不過，艾灸不是所有人都適合做，有粉絲問我：「我明明手腳冰冷，連續艾灸幾次就上火了，喉嚨乾痛，還有痰。」其實反映出你可能是「真熱假寒」，很有可能你「發冷」只是假象，「熱」才是真的。

體內充滿邪熱，身體卻感到發寒，主要有兩個原因：第一，人體有調溫機制，當體內發熱時，就會靠流汗蒸發散熱。但飲食口味重、少飲水等，令水分難以排出、滯留體內，會形成皮膚表面寒冷的假象。

第二，體內熱邪盤踞，堵塞了陽氣通行的經絡，而陽氣得不到宣泄和傳輸，就會出現熱毒鬱結。熱毒讓循環更差時，陽氣無法順暢流通至四肢末端，繼而四肢發冷。

「真熱假寒」的人，除了艾灸後會上火，平日身體感到凍，多穿衣服或蓋被，反而覺得悶熱；也不喜歡飲熱飲，身體凍也想飲冰飲。

所以如果你屬於「真熱假寒」，再做艾灸反而有機會傷及營陰或加重陽熱之邪。你要做的不是艾灸，而是刮痧或拔罐。

艾灸補虛人，適合虛寒體質的人；刮痧和拔罐則適合熱底體質的人。體內燥熱，會令「火」聚集在骨頭關節，因而周身骨痛、頸硬、腰痠背痛等。刮痧和拔罐透過刺激經絡穴位使其充血「出痧」，從而促進局部鬱積在體表的熱、氣滯宣洩出來，達到清熱解毒的效果。眾所周知，中醫經絡穴位按摩還能提升抵抗力，同時能紓解壓力，適當做刮痧和拔罐絕對有益身心和養生。

中醫學的博大精深不容忽視，無論是艾灸、刮痧或拔罐，均是治病強身的療程，做這種治療前，必須要找專業的中醫師分析體質再行處理，切不可妄自操作。養生之本，先要分辨體質陰陽，然後按照體質配合療程和食療來調理。只有陰陽平衡，才能健康一生。

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專業中醫師透過望聞問切，掌握你內在體質狀況，辨證施治，幫助調理內在，改善「氣、血、陰、陽」，從而強身健體，養出好氣色。

地點：銅鑼灣/沙田/九龍灣

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。