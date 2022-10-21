星級煮意︱Gordon炮製慢煮雞胸香草醬意粉　點解係一道EQ菜？

即將進軍飲食界的前天堂鳥成員Gordon（葉泓聲），近年開始把廚房視為另一個舞台，由選擇食材、洗切、烹調，最後看着至愛親朋吃得津津有味，他說這份滿足感，世上沒有東西可以取代！在繽FUN星網節目《星級煮意》中，Gordon炮製的慢煮雞胸香草醬意粉，他笑言是「EQ菜」，考耐力之餘，更可紓壓，一舉兩得！

之所以說是「EQ菜」，因為單是慢煮雞胸肉，顧名思義，烹調已需時，Gordon表示其實市面有現成的慢煮雞胸肉，價錢不算貴，也可考慮外，認為意粉看似容易處理，軟硬口感更是人人不同，但同樣講求心思細密：「以前我好喜歡食澱粉質，無飯不歡，但知道食得太多都唔好，又唔可以完全唔食。以前試過為開騷戒澱粉質，真係會令情緒同脾氣唔好，所以keep住食適當分量嘅意粉或飯係需要。」

他又說：「壓力人人都會有，尤其做呢行，言行舉止都要注重，某程度上有啲嘢要收埋，說話要小心，壓力自自然然會累積。整呢個菜係令你專注，由洗切到煮，就算你慢煮雞肉或買現成，又或者整意粉，都係需要投入，咩都唔使諗，令你放鬆減壓。煮嘢食，可以一個人去做，冇人嘈你，整完出嚟，仲可以分享畀親朋。以前成日見阿媽煮完一大餐後唔會點食，仲會話：『睇你哋食得開心就得！』依家終於明白呢句說話，同親朋分享，睇住佢哋食得開心嘅表情，真係有幾攰都值。」

場地提供：Nutzen_lifehk