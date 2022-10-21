精彩萬聖節　美食美酒狂歡

萬聖節又豈止是小朋友的節日，大人們扮鬼扮馬後，可以去狂歡派對吃喝玩樂，想保持靚樣享用主題美食或美酒一樣無問題，節目更是多姿多采，有些更是可憑裝扮獲得優惠，又或買回家開派對都無問題，一於齊齊開Party。

盛裝出場

來到萬聖節，又有藉口扮到鬼咁靚。港島香格里拉於10月29日舉行萬聖節盛裝大賽，到時廣邀住客和餐廳客人應節打扮，走上酒店56樓的橙地氈角逐全場總冠軍，勝出者有機會享用總統套房住宿和用餐等獎品。10月25日至31日，56樓空中花園和維港廳會有哈洛先生的南瓜田園派對，到時會有互動遊戲和小食，雕南瓜或玩密室逃脫都無問題。想一家大細一齊玩，還有12月28日及29日的驚喜萬聖節家庭之旅住宿。龍蝦吧餐廳於10月29日晚會有3道菜晚宴暨萬聖節神秘事件活動，客人可邊吃邊扮偵探破案。Café Too咖啡廳於10月29日至31推出萬聖節主題自助餐、大堂酒廊於10月22日至31日有主題下午茶，任君選擇。九龍香格里拉於10月28日至31日在Café Kool推出主題自助午餐及晚餐，菜式有香辣南瓜湯、幽靈蛋白酥蛋糕等，Tapas Bar有獨眼巨人和吸血之鬼等雞尾酒和小食供應，再加上餅店推出的南瓜芝士蛋糕和鬆餅等，必有一款合你心水。

豐富安排

雖然傳統鬼怪多於晚上出沒，不過來到現代，嘩鬼可全天候出動。Aqua Restaurant Group在今個萬聖節，由早到晚推出多項活動。尖沙咀aqua於10月29日舉行「Freak Party」萬聖節舞會，客人可享用3小時無限暢飲指定香檳，可用代幣兌換2杯萬聖節雞尾酒。客人亦可選擇萬聖節限定Night Brunch，大啖意日美食。胡同則於10月29日及30日推出萬聖節特別版「丰味」早午餐，餐廳更預備了四川臉譜彩繪體驗，小朋友可參加南瓜雕刻工作坊。位於中環的Cantina、The Chinese Library及The Dispensary，各自提供主題晚餐宴，客人於Cantina享用意式大餐後，可到酒吧參加「Dance with the Devil」餐後派對。張保仔於10月29至31日黃氏時段推出「Haunted Harbour Cruise」嘩鬼維港遊，邊飲邊感受神秘的海之世界，氣氛滿滿。

浪漫粉紅

即使過萬聖節，都唔一定係恐怖主題。灣仔素食餐廳JAJA於這個10月變身成粉紅怪誔樂園配主題裝飾，推出一系列的Pink-O-Ween主題單點美食及飲品，當中包括惡魔芝士手指條、怪誔南瓜飯、失樂園薄餅、萬聖毒蘋果糖等。在10月29日會舉行Pink-O-Ween粉紅萬聖節晚宴派對，當晚有4道菜主題套餐連3小時無限暢飲精選飲料及自助甜品區。同時間會有Trick-or-Treat大派糖果、星級塔羅牌占卜、特色萬聖節臉部彩繪和怪異可愛影相區等活動，獲最佳服飾大獎的客人可獲贈指定酒店雙人客房住宿1晚。

扮鬼有8折

熱愛扮鬼扮馬的你，如果憑鬼馬裝扮再得到飲食優惠，感覺更開心。灣仔自助餐廳薈景在這個10月逢星期三至日、公眾假期前夕及公眾假期推出「萬聖嘩鬼小聯盟」主題自助晚餐，主題美食就有從南瓜爆出來的麻油海蜇「爆肚」冷盤、花生雞腳「巫婆湯」、迷你「手指」熱狗、鬼塚海鮮墨魚飯、魔髮天使墨汁意大利麵、迷你南瓜釀煙肉芝士通粉，甜品有迷惘黑洞蛋糕、惡搞矇「茶茶」卷、南瓜奶凍拿破崙和櫻桃黑森林餅等。期間所有顧客可享85折，穿萬聖節服裝打扮的客人，可享8折優惠。

派對小甜點

若然想在家中開派對，精緻富造型的甜食必定不可少。Amelia Hong Kong在這個10月推出萬聖節限定禮品，鬼馬萬聖節馬卡龍禮盒內有木乃尹造型的伯爵茶朱古力、開心果及海鹽焦糖口味。招牌嘩鬼巴斯克焦香芝士蛋糕則插滿鬼怪插牌，最啱和一班嘩鬼分享。10月24日前預訂會有早鳥優惠，售完即止。

中式有驚喜

傳統的萬聖節餐飲多是西式，今次就有時尚中式點心菜館「飲茶 YUM CHA」加入，於10月22日起至10月31日期間推出3款「尋魅萬聖」點心，包括「眼球蝦餃」、「木乃伊腸」和「蝙蝠雲吞」，全部以中式點心為藍本變奏而成。當中又以「眼球蝦餃」最為吸睛，不說還以為是包點，不知是否太用神，整隻眼「充滿血絲」，像真又過癮。而「木乃伊腸」雖以木乃伊為設計靈感，將臘腸卷化身成可愛木乃伊，驚嚇不足但可愛有餘。至於脆卜卜的「蝙蝠雲吞」相信是老少咸宜的款式，脆炸蝦肉雲吞炸成搞鬼外形，加上小眼睛，蘸上橙紅色甜酸汁，搞笑又萌趣。此外，菜館還推出「萬聖節親子手工點心研習班」，由大廚親身教，炮製出既保存傳統點心的原味及精髓，又添加玩味元素的點心，包括鬼馬睇住流奶、木乃伊腸等；研習班還包下午茶餐，可品嘗太子麻菜、珍珠雲吞、椒鹽鬍鬚、一籠八戒等多款美食添呢！

峇里島暢飲

度假風滿滿的峇里島，一向是度假天堂，來到萬聖節，都可以隨時變身。滿滿峇里島風情的Potato Head HK於10月29日晚舉行萬聖節派對。DJ會以恐怖主題的意大利原聲碟及精選音樂打造氣氛，再加Eksotika酒吧推出各款限定雞尾酒，包括有清爽的WITCH PLEASE、富果香的BLACK TEARS、濃郁的VAMPIRE KISS和強烈風味的BARONG ZOMBIE等，即時將峇里島變成節日景點。客人買票後，提早於下午5時至晚上7時憑票入場到用餐區用餐，單點食物有8折優惠。

意國黑手黨

除了扮鬼，很多主題派對還有其他角色選擇。中環和跑馬地分店的意大利餐廳Ask For Alonzo於10月28日及29日開主題派對，誠邀各位客人扮演「黑手黨」進場，最貼題的客人有機會得餐飲禮券。當晚的精選菜式就有龍蝦南瓜燴飯和雞尾酒等。跑馬地分店亦會在10月29日舉行萬聖節家庭同樂日，除享用南瓜湯等主題菜式，還有面部彩繪、南瓜裝飾及萬聖節主題猜謎遊戲等活動，最具萬聖節特色打扮的小朋友，也有機會得到餐飲禮券。