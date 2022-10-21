Lamborghini Huracán Tecnica雙重個性

林寶堅尼(Lamborghini) Huracán 先後推出過多款後驅車型，包括LP580-2、Huracán EVO RWD、Huracán STO及全新的Huracán Tecnica。其定位介乎於強調後驅駕駛樂趣的Huracán EVO RWD和載入賽道基因的Huracán STO之間，屬一款同時可滿足公路及賽道駕駛、擁有雙重個性的全新後驅Huracán。早前廠方便特別安排此車短暫留港幾日，跟車迷見面。

Huracán Tecnica擁有跟Huracán EVO RWD相同的車闊及車高，而車身長度就多出61mm，配上靈感來自Essenza SCV12的輪廓線設計、首次在Huracán車型上加入源自Terzo Millennio黑色Y字形設計元素的全新前包圍、附設導流板的全新前分流器、全新20吋亮黑Damiso鑽石切割輪圈、六邊形尾喉、經優化的固定式尾翼、後包圍及擴散器，不單令其造型更取進，空氣動力學表現亦更出色。其尾部下壓力相較於Huracán EVO RWD便提升了35%，同時空氣阻力下降了20%。

一如大部分林寶，廠方為車主提供不少選裝配置，像抵港亮相的Huracán Tecnica，身披Verde Selvans青綠色戰衣便屬Ad Personam高級個性化定制選項，且還選裝了Style Packs亮黑車身包圍套裝及可見的光面碳纖維引擎蓋等，個性化十足。內裝方面，更選擇了跟車色顏色呼應的青綠色細節，包括座椅頭枕廠徽及側翼托墊上的Tecnica專屬刺繡，來與全新專屬Alcantara材質內飾組合配搭，同時選配了深色鉻合金、碳纖維斜紋內飾及碳纖維Carbon Pack，進一步強調動感風格。

搭載的5.2L V10中後置引擎，完全承襲自Huracán STO，最大馬力和扭力同為640CV及565Nm。配合經改良的七前速雙離合器波箱，0~100km/h和0~200km/h加速分別只需3.2秒和9.1秒。由100km/h煞至完全停定，亦只需短短的31.5米。此外，重新調校的LDVI林寶堅尼車輛動態控制系統和專門調校的懸掛設置，結合後輪即時轉向和創新優化的制動冷卻系統，加上車載可記錄單圈時間、賽道各點速度、軌道性能等多項數據的Lamborghini Telemetry System遙測系統，一車可滿足駕駛者兩種不同駕駛體驗。

規格表

車型：雙門雙座位跑車

引擎：V10

容積：5,204c.c.

最大馬力：640CV/8,000rpm

最大扭力：565Nm/6,500rpm

傳動：七前速雙離合器波箱

驅動：中後置引擎、後輪驅動

制動：（前、後）通風碟

0~100km/h：3.2秒

極速：325km/h

淨重：1,379kg

車身體積：4,567×1,933×1,165mm（長×闊×高）