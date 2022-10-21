高志森分享同周星馳合作貼士：佢一啲都唔難頂！

導演高志森昨晚（20日）出席活動，獲頒發「最優秀創作及演藝事業成就鑽石獎」，他表示入行40多年一直從事創意工作：「獎項係好大鼓勵，做創意得到認同當然最好，至於成就兩個字我就唔敢當，香港觀眾對我嘅喜劇畀分畀得好手鬆，好畀面，但我自己最好嘅作品仲未拍出嚟。」他坦言近年因防政府疫措施，影響了拍攝進度：「本身手頭有2部戲都需要喺珠三角兩邊走拍攝，但因為遲遲未通關，所以拍唔到。」

他指港產片近年再次受到關注絕對是一件好事，但眼見行內人材不斷流失感到傷感：「過去2年幾疫情下，好多電影工作者生存好困難，流失嘅人材我估計起碼一半，我近期Call人好多都轉咗行，我知出面都搶人。（有咩解決方法？）首先政府政策要穩定啲，三朝唔埋又話戲院停業，令到工作人員無所適從，唔穩定會令大家冇晒信心，另外就要加強培訓新人，我自己公司都會開培訓班。」

談到周星馳亦要開通社交帳戶搶人，他表示並不出奇，問到想與星爺合作有甚麼貼士？他說：「你要交得好足㗎，當年我同佢拍《家有囍事》嗰陣，用咗20日去同佢度佢17日嘅戲份，我同佢逐一逐個通告逐場逐句逐個鏡頭傾，到佢嚟到現場拍一句對白都唔使改，後來啲導演唔攞呢個時間出嚟就同佢鬧交，話佢難頂，但其實周星馳一啲都唔難頂，好合理，因為佢鍾意度嘢，你要奉陪到足。」談到政府新施政報告，他坦言較擔心執行方面：「你上面啲政策落到嚟，但若果執行嗰個亂晒坑，個施政報告寫到幾好都冇用。」