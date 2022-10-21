44年情不再︱鄭裕玲認唔續約無綫：想知自由身係點

身為無綫台柱的女星鄭裕玲，昨日（20日）有傳她上月已跟無綫約滿，不再續約，逾40年賓主關係正式結束。今日（21日）鄭裕玲在電台節目中，承認跟無綫的合作關係44年止步，強調並非有任何不愉快而不續約，而是近年的疫情令她的心態有所改變，想一嘗自由身的滋味及想「試新嘢」，直言日後無綫如有適合的工作，一定會再效力。

鄭裕玲說：「只係合約滿咗唔續，本來係小事，但始終服務咗44年，為免有誤傳，我自己講一次。呢3年嘅疫情大家嘅心態都有改變，疫情以嚟，覺得好多嘢plan咗係咁，但未必係咁，我自己有啲嘢想做，但礙於合約做唔到，會好可惜。我自己覺得同TVB咁耐，雖然對我好好，但簽一份合約始終有obligation（義務）要完成，好想知自由身係點呢？並唔係同邊個唔開心或有唔好嘅嘢，同公司交代時大家都好開心，佢哋好尊重我，問咗我幾次，完全冇hard feeling，將來如果有適合嘅節目搵我，都會同佢哋效力。」

就是因心態改變，強調「會繼續做嘢」的鄭裕玲，說不排除一切可能性，想跟任何機構合作，因渴望「試新嘢」、「TVB以外嘅嘢未試過」外，更說以後不會簽長約。對於離開效力44年的無綫，她說離開念頭已醖釀一段時期，承認曾經有掙扎：「天下無不散之筵席，喺我可以決定嘅時候，就不如做呢個決定。掙扎有少少，當然有唔捨得，有好多工作人員同藝員都會掛住，但唔係永遠唔見。」

自言想自由身的鄭裕玲，笑言一定有人挑戰她，為何仍主持電台節目，她說：「因為我依家真係好鍾意做訪問，可以增加知識。同埋呢個節目有4個人，好似之前其中一個放假，我哋3個可以繼續做，做電台彈性大啲，唔使出樣，簡單好多。」交代後，她點唱歌手Rod Stewart的《Thanks for the Memory》來紀念和無綫的歲月。

鄭裕玲1975年加入佳視訓練班，正式踏入娛樂圈，當時她主演《名流清史》等劇，成為佳視花旦。直至1978年轉投無綫，自此展開長達逾40年的合作關係，加入後主演《天虹》、《網中人》、《親情》、《生命之旅》等劇集，當中和周潤發更是以螢幕情侶姿態演出，鄭裕玲的精湛演出不單令人拍案叫絕，殿定無綫一姐地位外，更是七、八十年代香港電視劇重要的推手。

千禧後，鄭裕玲一樣創了不少佳績，2000年主演的《男親女愛》，「毛小慧」一角深入民心，同年在台慶頒獎禮獲「本年度我最喜愛的女主角」及「本年度我最喜愛的電視角色」，該劇更創下最高48點的收視記錄，至2005年才被韓劇《大長今》打破。演技了得，口才一樣超卓，無綫大型綜藝節目怎少得鄭裕玲？身為首席司儀及主持的她，《一筆OUT消》、《Do姐去Shopping》、《Do姐有問題》等均掀起全城熱話！