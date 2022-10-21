金鐘獎︱小S吳宗憲爭綜藝節目主持人獎

台灣「2022金鐘獎」將於今日（21日）、明兩日盛大展開，本屆金鐘首次分成「電視節目」及「電視戲劇」類2日頒獎典禮。今次更會推出「網路人氣票選活動」，選出今年度心目中的最佳人氣「綜藝節目」與「戲劇節目」，目前分別以《綜藝玩很大》、《火神的眼淚》暫居第一。

在「電視節目類」獎項中，最受矚目的非屬徐熙娣（小S），出道28年的她、僅在2005年與蔡康永主持《康熙來了》奪下第40屆金鐘「綜藝節目主持人獎」，之後便無緣獲得金鐘青睞。今年小S獨挑大梁主持的《熙娣想聊》殺出血路，將與《綜藝大熱門》、《綜藝大集合》、《型男大主廚》和《婚禮歌手》主持人們角逐「綜藝節目主持人獎」。此外，去年《綜藝玩很大》入圍「益智及實境節目主持人獎」，也是吳宗憲、KID與已故藝人小鬼（黃鴻升）三人組的最後一次入圍，可惜最終與獎項無緣。今年再次入圍的吳宗憲和KID也不忘永遠的主持搭擋小鬼，KID還在社交網發文：「《綜藝玩很大》依然是三人入圍，不用怕，繼續玩下去。」

「電視戲劇類」方面，《華燈初上》入圍11項大獎，林心如、楊謹華兩位媽媽爭「戲劇節目女主角獎」，店內小姐劉品言、謝瓊煖則爭奪「戲劇節目女配角獎」。