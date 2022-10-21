【長知識】秋日偷閒Me Time！好玩朱古力Pairing

朱古力，可以說是不少人心目中的Comfort Food，將一小塊細滑朱古力放入口，在舌頭上慢慢融化，濃厚的香與甜及可可味於口腔蔓延，於舌根匯合，質感細膩濃稠，餘韻悠長；再呷一口咖啡，為可可味添上不同味調兒，豐富而多變，除了咖啡外，茶與酒與是近年大熱的朱古力Partner，想知Chocolate Pairing「味」力何在？邊睇邊試咪知囉！

今次主要以黑朱古力為主角，有說高可可脂朱古力含豐富抗氧化劑。何為高可可脂？含70%或以上的可可成分朱古力便是了；有指，可可脂肪比例愈高，所含的多酚及膳食纖維就愈豐富，這類朱古力更有助改善胰島素的作用，使血紅蛋白A1c更容易降低（血紅蛋白A1c又稱糖化血紅素，可作為一段內時間內平均血糖的基準），至於膳食纖維，則具有減慢糖吸收，並防止血糖快速升高的功效，故近年被視為健康零食。

LINDT EXCELLENCE系列朱古力有多款逾70%的高可可脂朱古力口味，品牌朱古力大師更推薦品嘗朱古力時搭配不同類型飲料，好似咖啡、茶及葡萄酒等，以釋放馥郁醇厚的可可魅力，還帶來不一樣的味覺體驗，甚至於秋風送爽的日子，走到郊外野餐享受Me Time，享受慢活滋味。

70%特醇可可朱古力

這款朱古力的苦與甜相當平衡，濃郁可可中帶香草及柑橘香氣，可與Double Espresso、綠茶及澳洲Shiraz葡萄酒搭配。雙份濃縮咖啡味道濃烈，與微妙的可可果味相得益彰，平衡了果香又為咖啡添香。清香綠茶可以增強朱古力的可可純度，兩者風味相呼應，帶來優雅感覺。而澳洲Shiraz葡萄富辛辣味道，與帶來果味的朱古力撞出多元層次，增添魅力。

78%特醇可可朱古力

可可成分更高，朱古力充滿豐富的可可甘香，還帶濃郁焦糖、香草香氣及花香，與Cappuccino、English Breakfast、Sparkling Rose甚為匹配。Cappuccino奶味濃郁，焦糖香氣平衡了可可的甘醇，並添加順滑及甜美口感與味道。英式早餐茶味道濃郁，有助增強朱古力的綿密感，加入牛奶更有助突出朱古力的奶油味。搭配有氣玫瑰酒，有助提升葡萄酒的果味與漿果香，令單寧酸度變得柔和，同時為朱古力添加柔滑甜味，帶來細膩享受。

85%特醇可可朱古力

朱古力充滿可可甘香，獨特之處是帶淡淡煙熏味，還混合濃郁的香草和柑橘香氣，醇厚細膩；與Flat White、阿薩姆茶（Assam）、Zinfandel葡萄酒猶為對調。Flat White的奶香與濃厚質感有助帶出朱古力潛藏的烘焙香與香草味，絲滑質地令朱古力口感變得圓潤順滑。阿薩姆茶的酸味和麥芽味能充分將朱古力中濃郁甘香味道引爆，齒頰留香。至於Zinfandel葡萄富含胡椒香及漿果風味，與朱古力的泥土、果味可謂相得益彰。

90%特醇可可朱古力

好多人以為90%或以上可可成分的朱古力會太過甘苦，難以直接食用，查實只要搭配得宜，也能讓人嘗到獨特的滋味。好似這款90%特醇可可朱古力就口感光滑，且散發住混合烘焙咖啡豆的香味，與Latte、茉莉花茶及Malbec葡萄酒搭配，帶來獨特的滋味體驗。牛奶咖啡Latte令朱古力瞬間軟化，散發甘醇味道，又添加香甜細滑的味道與質感。茉莉花茶的清新和花香誘發出朱古力複雜的層次和口感；而充滿黑莓、櫻桃風味的Malbec葡萄，添加了朱古力的絲綢順滑質感，更平衡了果香。

99%特醇可可朱古力

醇厚朱古力富濃厚的泥土香氣，還結合了烘焙咖啡、曬乾李子和甘草香氣，並帶煙熏烘烤及水果的味道；與Ristretto（較Espresso更濃郁和醇厚的特濃咖啡）、阿薩姆茶、Ice Wine零舍匹配。特濃的朱古力與Ristretto兩者結合下散發出濃郁的烘烤及可可味，於口腔散發烤杏仁香氣之餘，還有細膩的酸度在口中縈繞，富淡淡木香餘韻，帶來亮眼的味道享受。而阿薩姆茶味濃郁且蘊藏麥芽香氣，與醇厚順口的朱古力搭配，清新回甘。冰酒富成熟的熱帶水果及微妙柑橘味道，為特濃朱古力注入絲絲香甜，營造出圓潤的美妙口感。

品牌EXCELLENCE系列還有香橙、薄荷及海鹽口味，同樣能與不同種類的咖啡、茶及葡萄酒搭配，帶來別具風味的Pairing體驗。