曾樂彤郭思做義工助基層：好感恩自己擁有嘅一切！

英皇一眾藝人曾樂彤、洪助昇（Aiden）、黎峻（Kenneth）、劉若寶（Polly）、郭思（Suey）以及朱天，齊齊參與麵包收集「Bread Run」活動，再運到食物銀行，經過義工處理、分類等工序後，再捐贈給有需要人士。

其實他們之前都做過不同活動的義工，「廣告女神」Suey於大學時期更試過於內地偏遠地區當英文老師，她說：「去咗一至兩個星期，有好深感受，我發覺內地一啲比較貧困嘅地方，嗰度啲小朋友係好好學，好珍惜每一次有老師教佢英文嘅機會。有咗嗰次嘅經歷，我更加學識知足，好感恩自己擁有嘅一切。」

曾樂彤覺得這是一次難忘的體驗，她說：「我覺得做義工係積福，有錢出錢，有力出力，好似今次嘅活動，自己能夠做到幾多，就做幾多，希望可以幫到更加多嘅人。更加學識乜嘢係知足，好感恩自己擁有嘅一切。」而Kenneth則認為人類每日都製造非常多的廚餘，這類的義工工作，是真正可以幫助到好需要食物的人：「如果真係銷毀晒咁多麵包，係會幾浪費，所以喺度都希望多啲集團或者商店支持呢種活動，去幫到更多嘅人。」

他們說：「有啲麵包店會將賣唔晒嘅麵包畀員工拎番屋企畀屋企人食，有啲就會捐出去，好似呢個活動咁。」曾於快餐店做過兼職的朱天，表示晚上會有很多賣剩的食物，最後也是丟掉：「依家有食物銀行去回收番一啲仲食得，或者過一、兩日先至會腐爛嘅食物，去畀番一啲有需要嘅人，呢件事係好好，可能未必幫到佢一日三餐，但如果可以幫到一半對食物有需要嘅人，可能對佢哋家庭係幫咗好多。」

當義工期間眾人亦發生不少趣事，Aiden說：「喺運送過程中，我哋好似保鏢咁保護啲食物，好小心翼翼拎住，希望保持衞生、保障到食物唔會變質，同埋安全咁送到目的地。」Polly則謂：「我哋見到有好多麵包賣唔晒，但我哋幾個又好肚餓，當見到啲麵包時就忍唔住話：『好想食啲麵包呀！』最後當然冇啦，哈哈。」朱天表示：「去到時發覺，原來剩餘嘅食物都有幾多，但我只係預備咗一個月餅嘅保鮮食物袋，其實唔大個，好彩公司同事有預備多咗兩個額外嘅保鮮食物袋，size比較大，最後total差唔多有三至四袋。」