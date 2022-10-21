丁子朗被馮盈盈擒足10次：整到條尾龍骨好痛！

藝人丁子朗（丁丁）與馮盈盈今日（21日）為無綫新劇《妳不是她》進行拜神儀式，兩人在劇中飾演情侶，問到有否親熱戲時，盈盈笑言最大難度在於要拍出來感覺浪漫，但男女主角親密鏡頭很少：「主要都係要內心戲去表達。（你演技得唔得？）呢個係要靠感覺，我哋都有睇番之前為劇集拍嘅片。」丁丁就大讚盈盈靚女，故很容易投入：「最正係佢唔打得都睇得，我哋拍到好似MV咁。」不過他自爆拍攝其中一個浪漫場口時卻不受傷：「因為佢要從後跳上我個背脊，跳咗十幾次，整到條尾龍骨好痛。」盈盈指對方拍到內傷，自己亦拍到內傷：「因為佢孭住個背囊，個背囊有啲扣，所以𠝹花咗我對腳，所以係拍到有血、有淚同有汗。」

另外，盈盈相隔2年未有拍劇，問她是否適應？她坦言很習慣：「雖然我冇拍劇，但一直有開工，我哋係專業，隨時都可以投入番，而且個劇本寫得好出色，所以好容易投入。」丁丁大爆對方在圍讀劇本時已忍不住落淚，盈盈否認因以前的愛情經歷而觸動，只是代入了劇集角色，又讚對白到肉。

丁丁在《美麗戰場》中飾演渣男，演到入型入格，他在今次劇集中以暖男形象示人，他說：「頭先我同盈盈拍嘢都畀啲人笑，話我個渣男樣又出嚟。希望大家睇《美麗戰》之外，都睇吓我演嘅《下流上車族》，溝勻吓。」至於兩人對於鄭裕玲離巢無綫表示不知情，將來大家江湖見。