林子超「搵命搏」跳鋼管舞：爬上頂有啲搖晃真係好驚！

藝人林子超早前於無綫綜藝節目《全城一叮》化身變妝皇后，令觀眾留下深刻印象，於最新一集更上演鋼管舞，大晒力的表現，做出多個高難度動作，包括凌空漫步、自由落體及360度大迴環等，令主持馮盈盈及伍詠薇（伍姑娘）睇到瘋狂尖叫，陷入亢奮狀態，更誇張得撳爛叮叮鐘，場面搞笑！

子超透露事前花了一個月時間學習鋼管舞，其餘時間主要拉筋紓緩及做Gym練大隻，今次選擇表演鋼管舞是希望打破傳統：「鋼管舞畀人感覺女性化，但其實男人玩都可以好Man，想畀個驚喜大家。（今次最大難度係邊度？）平時練習嘅鋼管係連住天花板，但表演時支鋼管就唔會嵌死喺天花板，所以爬到上頂時有啲搖晃，真係好驚！」更指台上的鋼管，於表演前一天才送到公司，故此前只以該鋼管做了兩次練習便要正式上場，幸最終能順利完成演出。

提到表演有不少高難度動作，子超直指「自由落體」難度極高：「因為要由高位跣落去再夾番實，需要嘅力度好大，每次練完大髀內側都係瘀晒，嗰時每日帶住支去瘀膏傍身，一有時間就搽，希望快啲散瘀，同埋練習時都有試過跌落地，但呢個一定要經歷，因為咁先可以克服恐懼。」