CY陳宗澤搵ANSONBEAN一齊Crossover大鬥饒舌功架

歌手CY陳宗澤邀來《全民造星III》同屆好友ANSONBEAN crossover大鬥饒舌功架，他們更請來DJ Johnnie Darka打碟助陣，ANSONBEAN大讚CY首《罐頭湯》蘊涵別具意義，他為此曲創作的Rap詞是個人記錄最長一次：「今次都係一個幾大嘅挑戰，而呢個題材都幾好發揮，希望大家關心人哋都唔好hea，唔好好似一個例牌嘅罐頭湯咁。」兩位好兄弟互笠高帽、惺惺相惜，CY自言收到ANSONBEAN份詞大感興奮：「佢好快揣摩完，用好短時間就捉到個中心思想，再加入自己想表達嘅訊息真係好犀利！」

2人Crossover的過程中自然加入不少個人風格，在CY演唱《OMG(oh my grind)》時，ANSONBEAN覺得新mixing令歌曲煥然一新：「加入CY同T-Ma嘅mixing、CY仲係尾段加入高八度嘅演唱，令成首歌嘅感覺唔同咗、好新鮮！」拍攝MV當天，每完成一個鏡頭，2人馬上去翻看影片了解有甚麼改善空間。兩位大男孩經歷《造星III》及出道後的互相扶持而建立出深厚的友誼，拍攝空檔期間不時攬頭攬頸，想不到比較慢熱的CY竟然在ANSONBEAN旁會展現出熱情的一面。

CY表示之後推出跳唱歌曲時，希望再次邀請ANSONBEAN合作，看看對方是否願意教授跳舞技巧，ANSONBEAN毫不猶豫地應允：「可以啊！教完你之後我哋又可以battle啦！」