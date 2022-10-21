﻿﻿【美女饕廚】尖沙咀的精緻意大利菜

今日介紹這家精緻的意大利餐廳位於尖沙咀K11 Musea，讓好朋友真正地體驗到香港果然是美食之都，誰會想到在香港竟然有這麼出人意料的意大利菜，是由一位本地主廚Chef Keith掌舵，用心挑選高質食材，每一道菜都有獨特的風格，質量令大家十分驚喜！

先來兩款麵包，是用不同種類的穀物新鮮製成的。因為我們都很餓，很快全部清晒，喜歡附帶的橄欖油，很香帶果味，還有點胡椒味的餘韻。

其中一款前菜是我最愛之一的法國藍龍蝦，慢煮厚實的龍蝦肉能保持Q彈的口感，味道濃郁，清爽又鮮甜，配上生橙蓋鵝膏菌片（又稱凱撒菇），令龍蝦的鮮味昇華帶回甘。

主菜來了，是紅蝦意大利扁麵，選用最高品質的西班牙紅蝦，蝦肉肥厚，質感細膩嫩滑帶彈性，蝦頭膏充滿了深度的鮮味，配上Al dente的意大利麵，完美！

由於正處於阿爾巴白松露季節，所以菜單上到處都是白松露。品嘗白松露的最佳方式是搭配簡單的食物。在阿爾巴，大多數人就偏愛雞蛋麵食。我們吃了兩個款式，一款是簡單水煮蛋和另一為較高難度的羊肉。

想不到松露羊給我們留下了深刻的印象，羊的外層炸至香脆可口，裏面煮至完美3成熟，用的是Baby Lamb，脂肪少，羊味唔會過濃，咬落肉質十分幼滑細緻，配上白松露、芝士和甜豆，帶出清雅芳香的味道，既創新又出色的白松露菜式。

甜點有三款，包括無花果批、橙味Soufflé和榛子千層酥。

饕廚貼士：生橙蓋鵝膏菌

生橙蓋鵝膏菌最適合做沙律，放入羅馬生菜，加上鬆脆的麵包塊、芝士碎，把橄欖油、醋和蜜糖混合製成醬後淋上即成。

*需注意，生橙蓋鵝膏菌是一種很容易和其他毒菌混淆的蘑菇——比如「毒鵝膏菌」（Death Cap）就經常被當作生橙蓋鵝膏菌被誤食，所以要小心挑選食材，避免中毒。

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）