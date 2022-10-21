鄧麗欣助養小朋友10年：好有媽媽嘅感覺

藝人鄧麗欣（Stephy）、姜麗文（Lesley）及張新悅中午（21日）出席活動，分享助養兒童經驗。Stephy表示曾到過外地探訪：「去過越南同尼泊爾，親身去見到啲小朋友同睇相係好大分別，體會更加深，返到嚟心態會有轉變，會覺得自己好幸福。」她又指自己已助養小朋友10年：「佢依家17歲，細細個睇住佢大，好有媽媽嘅感覺，三年前嚟過香港，見返佢我啲母愛即刻走晒出嚟，好似睇住自己個仔長大，嗰種感覺好奇妙。」剛度過39歲生日的她，坦言每年生日都是迎接新開始：「每年生日月都感覺好有愛，可以見到多朋友，其實歲數只係一個數字，最緊要開心同有愛嘅人同鍾意嘅人喺身邊陪住你。（身邊朋友陸續組織家庭，自己有冇考慮？）呢個問題都諗咗好多年，見到佢哋都好開心，冇得急嘅，順其自然啦！」

談到她被網民讚身形保持得好，她坦言是要付出的：「心態好重要，而運動可以令你開心，女人開心自然會散發出光芒，我唔會畀自己偷懶，我覺得冇唔靚嘅女人，只有懶嘅女人。（會考慮拍寫真或較性感演出留紀念？）其實我一向都唔介意，不過冇人搵我嘛，哈哈！不過又唔可以刻意嘅，其實有諗過下年40歲影輯寫真留下紀念嘅，不過睇緣分啦。」

同場的Lesley則表示自己也想親自到落後地區探訪：「其實覺得自己太舒服，去唔止係幫人亦都想體驗下佢哋嘅生活，先會明白到自己係幾幸福。（驚唔驚捱唔住？）都會，但我覺得冇話捱唔住，因為啲小朋友每日都係咁生活。」她直言經常以Stephy為借鏡，自己婚後依然會Keep Fit：「係互相尊重，佢愛我都係因為我勤力性格嘛，當然我都想我老公保持讚我嘛，哈哈。」