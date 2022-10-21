矮男一族　將高妹征服

師傅教落做事唔可以勉強，見到大戶人家女仔就千祈唔好高攀。不過世上無難事，只怕有心人，好似日本AV界嘅高身長女優系列咁，當中嘅男主角雖然生得矮細，但係憑住強勁嘅雄風，一樣可以將班高妹征服！

更衣室激戰

喺Fitch出品嘅《高身長排球社女友與學長的事情》中，排球隊嘅主將瀨田一花又靚女又好身材，而且仲球技一流，成為隊伍中嘅風頭躉。不過球隊有一個規定，就係隊員唔可以談戀愛，不過一花卻同隊內嘅矮仔男隊員偷偷地拍拖，兩人仲經常喺更衣室激戰！點知有一日被男隊員泰祥拍低晒佢哋肉搏嘅過程，仲以情慾影片嚟威脅一花，為怕事件被公開，花妹只好任由魚肉，隨時隨地滿足對方嘅慾望。

偷食妹妹男友

S1推出嘅《女朋友的姐姐是高身長小惡魔》，講述大雄上到女友由美嘅屋企，見到由美嘅家姐日向真凜身材高挑，而且又靚女又好波，搞到佢即刻面都紅晒！而真凜見到大雄咁怕醜，居然產生強烈嘅慾望，趁由美做家務嘅時候不斷挑逗對方，仲拉埋入房上床激戰！自此之後，真凜經常背阿妹同大雄偷食，盡情滿足私慾。

高潮浪接浪

由SOD推出嘅《第一次高潮快感全身抽搐》入面，鈴原美蘭雖然同矮佢一截嘅男優交戰，但係個個都持久力特強，而且仲精通床技同各種情趣玩具，一嚟就將美蘭雙手綁起，然後再施以凌厲指技，搞到蘭妹飽受快感衝擊而爆發潮吹，仲出現人生第一次高潮痙攣添！之後，班男優繼續瘋狂進攻，搞到美蘭高潮一浪接一浪，呻吟聲仲叫到拆天！

大相1：其實高妹唔代表高不可攀嘅！

相４：瀨田一花肉感十足，最啱「睇肉家」口味。

備用相５：片中一花被男隊友捉住痛腳，只好任由魚肉。

相7：日向真凜樣子甜美，而高挑又好波，真係好吸引！

備用相8：片中真凜偷食妹妹嘅男朋友，完全忘記姊妹情。

相10：鈴原美蘭面對男優嘅高超床技，初嘗人生第一次高潮痙攣。

備用相11：今次美蘭被班男優瘋狂進攻，搞到潮吹大爆發。