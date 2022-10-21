嚟自泰國嘅兩位波霸網紅Faii Orapun同Jurarak Untao，唔知邊個最啱你口味呢？（互聯網）

泰國嘅波霸奶茶好唔好味，真係見仁見智，但係呢兩位波霸級網紅Faii Orapun同Jurarak Untao，就肯定可以帶畀大家無窮滋味，今次就將佢哋嚟個比併，睇吓係邊個最啱你口味喇！

操得勁Fit

講到泰國網紅當中嘅巨乳代表，有個名字大家一定要識得，佢就係Faii Orapun。喺泰國孔敬出生嘅佢，其實更應該叫做爆乳網紅，事關只要睇過佢喺社交平台上分享嘅寫真照後，相信大家都一定會認同佢呢個稱號。

雖然佢憑住一對驕人胸器同火辣身材而爆紅，但原來佢細個時其實係肥妹仔一名，而佢之所以擁有家陣咁養眼嘅身段，全憑努力健身，加上適當嘅飲食，先至可以鍛煉出今日嘅體態。正係憑住佢不斷嘅努力，及追求迷人身段上嘅毅力，獲得自信嘅佢便開始模特兒工作，並憑住玲瓏浮凸嘅身材，喺模特兒界獲得相當高嘅知名度同人氣，直至2019年開始經營社交平台，搖身一變成為超人氣性感網紅。

Faii Orapun

出生日期：1994年9月14日

身高：168cm

三圍：40G-24-36

坦率迷人

泰國波霸有好多，其中就仲有呢位英文名叫「Shaya」嘅Jurarak Untao。老實講，如果從佢外形嚟睇，真係一啲都唔覺得佢係泰國女郎，反而散發住一種混血兒嘅味道。早年已經開始從事模特兒工作嘅佢，憑住仙氣十足嘅美貌，同埋玲瓏浮凸嘅身材而獲得相當高嘅人氣。

講到身材，相信睇過佢嘅寫真照嘅話，都會被佢嗰對波霸級嘅激凸車頭而留下深刻印象，事關胸器唔單止夠大，而且又白又滑，加上佢性格夠大方，唔會收收埋埋，每次都會中門大開盡情展露深溝，真係夠晒吸睛呀！不過講到佢最深得網民歡心嘅地方，卻在於佢坦率嘅個性，事關佢坦白承認自己嘅雙峰曾經後天加工，亦因為咁令佢嘅人氣不跌反升，人氣仲勁過以前呀！

Jurarak Untao

出生日期：1994年12月19日

身高：158cm

三圍：36G-24-35

第1回合

鬥胸悍

兩位同屬波霸一族嘅泰國爆乳網紅，同樣擁有G Cup罩杯，不過大家都知道罩杯並非一切，仲要睇埋胸形至夠客觀。Faii Orapun嗰對車頭燈大得嚟，乳搖效果一流；至於Jurarak Untao一對車頭燈又白又滑，令人愛不釋手，所以呢個回合打和！

第2回合

鬥美臀

美臀嘅極品自然非蜜桃臀莫屬，如果從呢個標準嚟睇嘅話，Faii Orapun可謂稍勝Jurarak Untao一籌，事關佢嘅蜜桃臀唔單止夠渾圓，而且仲相當堅挺，加上佢勤力做Gym，睇起嚟相當結實呀！

第3回合

鬥粉絲

粉絲人數夠多先至稱得上為網紅，Faii Orapun嘅兩個社交平台合共擁有超過75萬位粉絲，相當厲害！之不過，Jurarak Untao嘅兩個社交平台合共超過182萬位粉絲，可以話係贏足Faii Orapun一條街！

難分高下

如果以波論波嘅話，Faii Orapun同Jurarak Untao可謂各有千秋，前者大得嚟又夠激凸，加上健美身形更添野性魅力；後者一對白滑爆乳不但夠吸睛，帶有混血兒味道嘅外形，同樣誘人無比。如果要揀嘅話，真係好難分到邊個更加吸引！