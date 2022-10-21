洪韻騏大晒超高海豚音　梁釗峰震撼到「向後退」

HOY TV（香港開電視）選秀節目《就是青春》明晚（22日）播出第3集，18位參賽者較勁並進行首輪團體淘汰賽，「星級樂迷」梁釗峰及黃妍於本回合中評價演出，將會有兩位參賽者被淘汰。被網民封為「炎明熹勁敵」的洪韻騏（Wincy）自選泳兒的《野木蘭》，以「超高海豚音」震懾全場，就連《就》的歌唱總指導兼炎明熹恩師高晨維亦大讚，指她唱得比練習時更高音：「（有啲人）得咗有時係撞彩，但Wincy係練到百發百中！」。「星級樂迷」黃妍亦大讚Wincy：「你嗰Range（音域）好闊，喺需要爆炸嘅時候，你係好實淨咁去到！」釗峰認為Wincy爆發力十足，直言被震撼到「向後退」，惟他同時指出其演出瑕疵：「（會諗）呢首係唔係廣東歌嚟？」，認為Wincy咬字未夠清楚。

最年輕的參賽者是年僅13歲的趙啓嵐（Matt），童星出身的他曾接拍多個廣告，並曾與林峯在劇集《使徒行者3》中飾演兩父子。Matt以《Dear My Friend,》訴說對嫲嫲的思念，他坦言小學二年級時，嫲嫲因病自殺，鏡頭前他是個樂天貪玩的小朋友：「其實我靠工作麻醉自己，忘記對嫲嫲自殺嘅傷痛」。釗峰被Matt的演唱感動，大讚他雖得13歲，但唱出感情來！

另外，參賽者康志維（Edmond）自選《未知道》一曲，唱時更淚流滿面，但事後卻搞笑否認非因感動而落淚。不過釗峰認為他表現緊張，身為「YOUnion」團長的陳柏宇（Jason）不認同，更一度衝入錄影廠跟釗峰理論：「喺今晚裏面，我感覺Edmond係Vocal穩定性上最好嗰個。」釗峰事後直認自己對男聲較嚴格。而Edmond賽後感謝陳柏宇：「冇諗過佢會突然間衝入現場，感受到佢身為YOUnion團長嘅責任，好照顧我哋學員參賽時嘅感受同壓力。」