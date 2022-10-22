【是日通勝】

農曆九月廿七

壬寅年 庚戌月 戊申日

吉時：凌晨1時至3時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、下午3時至5時

宜：拆卸、掃舍

忌：安床、除服、入宅

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：25、34、39、41

幸運顏色：灰、黑

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：愛情運欠佳，不改變被動心態，難打破悶局。

金牛座：世事難盡如人意，太過追求完美如自尋煩惱。

雙子座：身處順境仍需保持低調，自吹自擂沒有好處。

巨蟹座：事業運稍遜，有機會勞而無功，信心受打擊。

獅子座：幸運指數排第一，健康運特別好，心情暢快。

處女座：機不離手會損害視力，要好好錫住靈魂之窗。

天秤座：財運有點糟糕，勿因金錢損失而迷失自己。

天蠍座：謀事阻力大，回報卻遜於預期，無奈又無助。

人馬座：勉強無幸福，勿在不對的人身上浪費時間了。

山羊座：待人接物不可太計較，以免令身邊人反感。

水瓶座：易有意外進帳，但不能強求，亦要見好就收。

雙魚座：應變力超強，今天沒有甚麼問題可以難倒你。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）龍 遇貴人

（跌）虎 易破財

鼠：人際關係好，出席社交聚會可盡興而歸。

牛：意志消沉，行動力差，謀事易虎頭蛇尾。

虎：是日沖煞，財運低落，不適合投資理財。

兔：財運不穩，看似有商機，卻又滿布陷阱。

龍：貴人運強，易識到成功人士，獲益良多。

蛇：人氣高企，能力突出，易遇上人生伯樂。

馬：少管閒事，保持低調，可避開口舌之爭。

羊：愛情運一般，有伴侶者容易觸怒另一半。

猴：相約友人搞飯局，閒話家常，煩惱盡消。

雞：跟友人一起做好事，可帶來快樂與好運。

狗：獲身邊人關心，倍感溫暖，要知恩圖報。

豬：神經繃緊，有小人出來搗亂，容易犯錯。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

重色輕友的星座排行

第1位：雙魚座

最需要融入戀愛的感覺中，而且會全心全意為所愛的人付出，在談戀愛的日子裏，眼中就只有愛人一個，其他的人和事都被拋在戀愛感覺之外，被忽視了。

第2位：天蠍座

對於談戀愛，最懂得捉緊對方的心，背後的動機就是想完完全全去控制及擁有對方，所以這天蠍已將所有心思去管理另一半，再沒有時間去理會其他人。

第3位：巨蟹座

需要被保護，亦很會保護所愛的人，當談戀愛時，愛人排第一位，愛人身邊的人是次位，其他不重要的人，是難以進入其愛屋及烏的世界。

第4位：處女座

雖然要求多多，但事事都要做到最好，會要求自己是一個稱職的伴侶，一心一意侍候對方，這可要花上很多時間，去成為一個完美的情人呢！

第5位：金牛座

一向重視安全感，擁有一個人，比起兩人相處時精神上的交流更重要，只要看到伴侶無時無刻都在身邊，那就最安全及最浪漫，其他事都不重要了。

第6位：白羊座

隨心而行，心中想做甚麼就做甚麼，但如果他的另一半有將他捧上天的情況，讓白羊座有呼風喚雨的能力，這位朋友當然會選擇重色輕友囉！