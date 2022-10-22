東方日報C1：李泳豪結婚釀家變　母子決裂

藝人李家鼎細仔李泳豪走出情傷陰霾，前日與拍拖2年多的台灣女友Agnes註冊結婚，惟母親施明與孖生哥哥李泳漢卻冇影。原來施明對Agnes頗有微言，不過泳豪未有理會母親反對，愛情至上，母子間產生嫌隙，結果連婚姻大事亦未有知會母親，令施明傷心欲絕，母子關係跌至冰點！

被封為癡心情長劍的42歲李泳豪（豪仔）曾與前港姐冠軍楊思琦拍拖9年，惟女方後來搭上跳水代表吳帥，爆未婚懷孕後更單方面宣布分手，飽受情傷的豪仔多年來都未能走出陰霾，以工作來自我麻醉。直至兩年多前，他遇上台灣女友林妤謙（Agnes）並一見傾心，雙方火速墮入愛河，相戀數月已拜會家人，當時李家鼎對Agnes讚不絕口，並開綠燈催兒子結婚。豪仔與Agnes今年8月公開婚訊，並於前日在李家鼎的私房菜館舉行註冊儀式。

不過這個大日子，卻未見豪仔母親施明及孖生哥哥泳漢在場見證，令人甚為錯愕。據知家人當初知道豪仔再次墮入愛河大感高興，惟後來與Agnes接觸及溝通後，得悉女方與豪仔同齡，這對於施明來說簡直是晴天霹靂！雖然大仔泳漢已有一對子女，但施明仍然渴望豪仔開枝散葉，惟Agnes的年紀以產婦來說已屬高齡一族，故她建議兒子再觀察一段時間。

李泳漢避談：唔答啦！

不過豪仔愛情至上懶理勸告，繼續愛得轟烈，及後更未有理會家人反對，搬走與Agnes共賦同居，此後與家人關係漸變疏離，幾乎去到沒有聯絡的地步，連當日決定了結婚也沒通知母親及哥哥，至報道出街才得悉，甚至前日舉行的註冊儀式亦沒有獲邀出席見證，令施明既憤怒又傷心，終日以淚洗面，友人亦紛紛安撫她。而泳漢昨日受訪時，被問到為何未有出席弟弟的結婚註冊儀式，他煞有介事地避談，只表示「唔答啦」，至於施明則至截稿前仍未回覆。

而一對新人於前日的結婚儀式上，在親友及律師見證下宣讀誓詞、交換戒指，一班《愛．回家之開心速遞》演員湯盈盈、姚瑩瑩、徐榮、呂慧儀、單立文及鄭世豪等到賀，李家鼎席上更興奮得捉住豪仔的面頰錫錫。Agnes大讚豪仔是100分好老公，性格誠懇又踏實，做事努力，對家庭有責任感，讓她感到很安心，而豪仔則喜歡老婆個性率直又勤力，在她身上學到很多生活細節，並發表愛的宣言：「餘生我一定好好照顧佢，一心一意對佢一個！第時我比佢更細心，照顧得佢再好啲。佢對我嚟講係200分，好欣賞佢對我嘅關心，譬如我收工或開工前，佢都會煮嘢我食，依家餐單係佢安排，食得好健康。」更自爆現時已努力造人，希望生兩個小朋友。

李家鼎想盡快抱孫

娶新抱的李家鼎表示等這天足足等了20多年：「希望呢個仔快啲整個孫畀我抱，自己生嘅千祈唔好分仔女，尤其我偏心啲，鍾意女多過仔。」他大讚新抱又乖又叻，問到可有傳授烹飪心得？他即表示：「佢好叻，煮台灣餸好好食！」問到施明為何沒有出席註冊儀式？他說：「因為佢媽咪身體唔係咁好，都90幾歲喇，行動又唔方便，所以要睇住佢。（有傳施明唔鍾意新抱，豪仔為此同家人鬧翻？）啲人亂講，冇啲咁嘅事！」

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