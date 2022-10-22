假日提案　浪漫與豪情兼備

無論天氣點變，去玩的熱情不變！又到了每周的兩天小假期，對於愛玩的香港人來說，至少留一天去玩是常規吧！這周依舊有不少期間限定的活動舉辦，想去打卡還是玩Game？想浪漫Feel還是豪情Vibes？小記都有好介紹。

【浪漫泡泡花園】

在市區都可以找到另類花園！即日至11月17日消毒品牌於旺角THE FOREST進行「Proskin冬日滋潤泡泡花園」，以品牌人氣Proskin沐浴乳霜及潔手液系列的5大芳香為主題，打造4大夢幻打卡點，綴以漫天飛舞的透光泡沫，鬧市都可以浪漫無比。

打卡之餘，在場內掃描QR code完成簡單遊戲及小測試，即可換領夢幻精靈系限量禮品，完成指定動作，更可換領於同場的「精靈秘影自拍小屋」的即影即有照片拍攝機會乙次，照片配有由本地新進插畫家Napo（Thomas Napoleon）設計以夢幻花園為主題的4格即影即有相框，仙氣滿瀉。活動期間於任何商戶購買指定產品滿HK$250，更可到現場換領清新花系特大毛氈，數量有限，換完即止。

【洋氣啤酒花園】

啤酒迷一定知道被譽為「世界三大啤酒節」之一的慕尼黑十月節（Oktoberfest），現在就算不飛去當地，都可以感受到節日氛圍，事關即日至10月31日，中環街市將搖身一變成為慕尼黑啤酒節酒棚：「中環街市 x 如心酒店集團啤酒節 2022」，不但掛滿巴伐利亞省特有的藍白旗，亦放置了傳統用作釀製啤酒的橡木桶擺設，令人尢如身臨其境。

場內不但匯聚4大著名啤酒品牌，特別推出多款精緻的德國地道及全球佐酒美食，更設有5個巴伐利亞經典啤酒節遊戲攤位，勝出者更有機會獲得一系列精彩禮遇，活動同步推出Oktoberfest購物禮遇，實行食、買、玩一條龍。此外，啤酒節期間更會有本地新進男團 BF3、德國樂隊及最新進駐中環街市的The Busking Corner的本地年輕音樂人，為大家帶來連串精彩現場音樂演出，同場更有一眾穿着巴伐利亞傳統服飾打扮的模特兒與大家合照，來一場節目豐富的偽旅行。