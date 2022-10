美國天后Taylor Swift昨日(21日)推出新碟《Midnights》,其中一首歌曲《Bigger Than The Whole Sky》歌詞被網友懷疑是暗示她曾秘密流產!歌詞寫到:「再見再見再見/你比整個天空更廣闊/你不只是一段短時間/我有很多值得懷念的/我有很多失去的/我永遠無法與你見面/去看到你可以變成的樣子」網友認為歌詞寫出母親流產的傷痛,她永遠無法與孩子見面,看孩子長大。Taylor與英國男星Joe Alwyn自2016年開始拍拖,女方一反常態非常低調,有傳兩人於今年6月訂婚。

有人留言提醒曾經流產的聽眾,聽這首歌時要有心理準備:「提提其他曾經流產嘅媽咪:Taylor Swift新碟首《Bigger Than The Whole Sky》會令人心情起伏,我建議你喺低落時候聽嘅話要攞定紙巾。」又有人表示:「如果你曾經流產,Taylor Swift首新歌《Bigger Than The Whole Sky》係好大衝擊。我聽首歌喊得太多次。」