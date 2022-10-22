潮跟紅星　栽種觀葉植物

近年除了多肉植物外，一些葉子奇怪、造型特別的觀葉植物也大受歡迎，備受潮人甚至名人如台灣女星Ella、南韓女團成員Joy、男神金秀賢和丁海寅等的追捧。加上各大潮牌踴躍推出與綠植有關的設計，令到觀葉植物的身價節節上升，更誇張到創下天價拍賣紀錄。到底這種植物為何會爆紅成為潮物？新手入門應該揀甚麼品種？哪一類會身價更高？就讓本地植物園主理人為你拆解，掌握基本知識後才入手也未遲！

豪花1萬港元買火鶴葉與莖

位於元朗錦田的一大片觀葉植物園Te Fiti Nursery，由3位植物愛好者Simon、Lox與Chewy共同主理，最初他們只是想物色一個地方養護盆栽，但隨着植物數量愈多，植物園也愈搞愈大，帶有濃厚的城中森林氣息。Simon說：「觀葉植物大多為天南星科（Araceae）植物，葉子上的紋理與顏色每每讓人着迷。」Lox透露自己曾豪花1萬港元購買一片火鶴葉子作種植之用，更笑言即使投放了金錢，也不代表種植一定成功，要視乎經驗和是否好運氣。他解釋：「因為種植過程中，植物會變異，也會出現『返祖現象』（指斑葉回歸到祖先原有的綠葉特性,＝令價格大跌。）但『返祖現象』期間，葉子也有可能出現斑色，所以未到成熟形態都不會知道葉子最終會變成甚麼樣子，這些變化就如挑戰，往往給我們帶來驚喜！」

變異龜背竹身價高

走進植物園，馬上見到一大片龜背竹（Monstera）。這種原產於泰國和馬來西亞等地的植物品種繁多，而場內發現的就有短莖節（Deliciosa）和長莖節（Borsigiana）兩種。驟眼看兩者初長成的模樣卻極其相似，但Borsigiana生長速度較快，由Deliciosa演變而來，而白斑變異版本的Deliciosa卻十分稀有，屬收藏級別的龜背竹，成熟之後比白斑變異版本的Borsigiana長得更高更大株，身價貴10倍以上。Simon補充說：「根據不完全統計，本地收藏Deliciosa的人極少，所以如果成功尋覓到Deliciosa，成就感會好大！」說罷他又教大家如何分辨兩者，新手們不妨學起來。

創高價拍賣紀錄

2021年新西蘭拍賣網站買家以2.7萬新西蘭元（約15萬港元）購入一盆白色斑葉姬龜背竹（White Variegated Rhaphidophora Tetrasperma），刷新了該網站室內植物的拍賣紀錄。這款龜背竹在14厘米的花盆中扎根成長，拍賣時已有8片葉子，正長出第9片，每一片葉子都有着好看的斑色。拍賣網站發言人Millie Silvester表示這次拍賣一共有248人參與競投，更獲得超過10萬次瀏覽及超過1,600人關注，超矚目！

新手養護貼士

對於綠植新手，Simon有以下建議：「通常大家都會很緊張，想定時為植物澆水施肥，其實這些都不是必需。養護觀葉植物最重要的是通風，如果家中沒有通風的環境，用小風扇吹一下保持空氣流動也可以。另外，應在植物盆栽底下墊一個碟子，再於碟子與盆栽之間擺放一層小石塊，讓濕氣存在於土壤中，卻又不至於積水讓植物根部爛掉。」

鹿角蕨也勁Hit

鹿角蕨（Platycerium）也是近年大受歡迎的植物，大家通常會在Cafe看到它們的身影，花枝招展的從牆上伸出一大片鹿角狀葉片，非常有裝飾感。鹿角蕨主要有兩種葉形，分別是聳立的營養葉，以及分岔垂落鹿角狀的孢子葉。在原生地，鹿角蕨通常都會生在樹幹上，靠樹木表皮的營養維生，但近年愈來愈多出現於板材上，並掛在牆壁上種植。雖然種類甚多，但常見的鹿角蕨「女王」（Platycerium Wandae）、「二叉」（Platycerium Bifurcatum）等，都是適合新手種植的品種。

DIY生態瓶微景觀

除了種植觀葉植物，園內的工作室也會不定期舉辦交流活動。Simon透露近期想舉辦生態瓶製作工作坊。所謂生態瓶，其實是觀賞類植栽，只需要將植物及所需的介質放入瓶中，定期澆水便能夠形成穩定的生態循環。他教大家在瓶內創建不同層次（每一層的鋪墊都是模擬我們腳下的土地）：「例如黑火山可作隔水層，蘭石與水苔可形成補濕層，泥炭土則可用作搭配植物根部，一層層的建構，最後再於表面加上一株株苔蘚及配石，便能打造出漂亮的生態微景觀。」聽落就是自由發揮，按個人審美觀DIY出千姿百態的綠色世界，但毋須耗費太多心力，只須把生態瓶放在明亮處，時刻保持苔蘚表面濕潤便可，啱晒生活忙碌的上班族。

同場加映：綠色植物潮得起

日本向來是植栽的天堂，有許多觀葉植物與潮流時尚的Crossover出現。無論是在全球開設多間「Green Fingers Market」的日本植栽藝術家川本諭，抑或以「Shoetree」之名廣為人知的日本藝術家Kosuke Sugimoto，都是將綠植融入潮界的最強推手。

先介紹一下川本諭，全身刺青的他擁有多重身份，既是健身達人、時尚博主、空間設計師，也是資深花藝師及植物造型師。早於2002年已在東京開設首家Green Fingers Market植物雜貨店，擅長結合植物與裝置藝術，將日本文化中的侘寂（Wabi-Sabi）美學應用到園藝術裝飾上，其作品呈現出來的視覺效果充滿了顛覆性與想像力。其後他更將店舖擴展至米蘭和紐約，如今分店遍布全球。川本諭更會為店舖植物拍攝OOTD（每日穿搭）照片，他曾表示搭配服裝的心態與將植物結合室內設計的心態相同，都是將不同元素形成對比，在配色與質感中呈現深度。

至於日本藝術家Kosuke Sugimoto（又名Shoetree），就透過將盆栽植入二手或廢棄波鞋而聞名。「波鞋盆栽」的靈感來自佔據老舊建築物的苔蘚和藤蔓，經二次創作後，生生不息的植物為廢棄波鞋注入新生命。不過波鞋與植物的共生需至少花費3至5年時間，期間還要不斷修剪，才能讓兩者完美融合。故此每件作品所需之時間、精神與耐心，都彰顯其堅持的日本職人精神。