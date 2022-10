新加坡歌王林俊傑(JJ)為慶祝出道20周年,舉辦《JJ20》世界巡迴演唱會!最近他去了韓國為了下月(11月)開鑼的新加坡演唱會排舞,並在社交網表示:「Korea dance trip complete! See you in Singapore soon!韓國舞蹈之旅解鎖!到時候新加坡見!」JJ分享的照片可見他除了忙於工作外,趁有空檔時間四處尋找當地美食,街頭影相留念。網友紛紛大讚:「期待哥的舞蹈,期待哥的演唱會」、「期待唱跳天王全面回歸」。