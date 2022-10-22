未飛住？唔緊要　食住滋味日本菜止癮

日本和香港宣布放寬政策後，身邊的朋友即時搶訂機票，不過供過於求，機票成本節節上升，很多人還未能搶到機票，既然如此，不如邊品嘗本地日菜新品，邊等最佳時機。

當代居酒屋

想熱熱鬧鬧過一晚，居酒屋是個好選擇。灣仔新登場的當代日式居酒屋OZAKAYA以大阪料理作靈感再加創作設計菜式，前菜小食包括煙熏牡丹蝦配帆立貝慕斯、海膽多士配松露醬、帆立貝及三文魚籽大阪御好燒等。美味的佐酒菜就有用杮種米果包裹的炸雞配黑糖醬和甘鯛立鱗燒配尼泊爾風味醬汁。除了清酒，還有多款創意雞尾酒作配。喝過酒後，來一杯牛骨髈海膽麵，鮮美又解酒。單點菜式外，居酒屋提到供12道菜的嘗鮮套餐和14道菜的「ozakaya美食之旅」豐盛套餐。新張期間，首2個月會提供頂級魚子醬加配選擇，用來配搭菜式，錦上添花。

沖繩之旅

想到日本玩水上活動，沖繩肯定是個熱門地點。灣仔The Hari Hong Kong日本餐廳Zoku Restaurant & The Terrace由現時至11月4日晚市時段推出南九州與沖繩縣嘗味菜單，3道前菜有宮崎縣和牛配魚子醬、大根及酢橘皮，熊本縣蟹肉薯仔沙律脆皮壽司，以及沖繩縣海螺配日本蒸蛋、魚子醬及三文魚籽醬油漬。緊接就有鹿兒島竹莢魚、麵包糠炸鹿兒島五花腩日式三文治、九州黑鯛魚、宮崎縣A5和牛和熊本縣龍蝦泡飯等創意菜式，甜品以柑橘雪葩和士多啤梨豆腐作結。客人可指定價錢可配燒酒、泡盛酒及雞尾酒配搭，充分感受當地滋味。

牛舌專門店

吃牛肉，有人喜歡不同部位，牛舌就是其一。早前於深水埗開業的牛舌專門店Gyu Town，就將牛舌分了不同的部位再烹調，如最嫩的牛舌芯，只佔牛舌的20至30%，加調味後生煎最好吃。煙韌的牛舌尖會加先燜煮後生煎。至於富彈性的牛舌筋，先切粒再燜煮享用。除此之外，還有三重牛舌御重盒、牛舌筋漢堡、滑蛋番茄二重牛舌丼等，讓大家感受牛舌的真正味道。

時令廚師發辦

近幾年，本地開了很多日本廚師發。銅鑼灣日本鮨店極鮨近日推出全新Omakase，除有當造的秋刀魚刺身，還有吞拿魚赤身、臉頰肉醬油清和拖羅蓉三食，肥美的北海道仙鳳趾蠔配土佐啫喱，和食就有富油香的鹽燒吞拿魚下巴、日式慢煮醬油鮑魚配鮑魚干醬和天婦羅鱚魚配澤蟹。再加上北海道海膽配岩鹽燒鹿兒島A4和牛壽司和白海膽配酒浸三文魚籽等矜貴美食，最後來一碗熱辣辣的魚湯，特別滿足。

現代美饌

傳統日本菜精緻美味，新派風格年輕富創意，各有捧場客。鰂魚涌Honjokko近日推出多款單點的當代日本美食，日本鮟鱇魚肝經醬油醃製，配柚子啫喱、葱和粟米天婦羅，口感豐富。經硬木煙熏的西京燒，添香添味。另外還有烤油甘魚餃、味噌燒春雞配七味粉、西班牙紅蝦日式烏冬和炙燒壽司拼盤等，吃罷來一口柚子忌廉日式泡芙，感覺剛好。

惹味鐵板

即點即製的日式鐵板燒，保持食材的原汁原味，熱辣辣吃最美食。尖沙咀日式鐵板燒餐廳螢火近日推出全新的廚師特選晚餐，嫩滑黑魚子鵝肝蒸蛋，滑溜富鹹香。煎得外酥內嫩的鵝肝多士，配焦糖醬和蘋果醋醬，甜酸開胃。主菜有澳洲龍蝦，加入龍蝦蝦膏調配的醬汁煮至8成熟，鮮味濃郁。南非鮑魚配秘製鮑魚醬肝和黑松露醬，彈牙入味，兩款滋味都令人回味無窮，另外還有甘鯛魚配海膽忌廉汁、可揀厚燒或薄燒的日本鹿兒島A5和牛，最後以櫻花蝦炒飯和龍蝦麵豉湯等作結，相當豐富。