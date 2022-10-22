新派入門耳機　各具特色

Sudio A2的繽紛用色跟LOLLY TALK的青春氣息不謀而合。售價：約HK$400 (互聯網)

無線藍牙耳機多於雨後春筍，而且愈賣愈平，今次同大家搵來3款全新型號，各有特色兼價位落在數百元至千五元之間！

青春多色

Sudio A2提供多款配色搭配，包括純淨白、經典黑、石墨灰、櫻花粉和丁香紫，並找來春青女團LOLLY TALK拍攝造型照，完全為新生代而設。跟很多貴價耳機一樣，它也設有主動降噪技術，預先接收周圍的環境音並在用聽到前產生防頻效果，從而阻隔煩擾雜音。防水潑濺設計讓它達到IPX4防水等級，使用ANC有6.5小時播放時間，非主動降噪模式最長可達9.5小時，為同廠耳機中最長氣！

空間演算

Liberty 4是soundcore首款以同軸雙單體聲樂設計的棒狀耳機，兩個同軸對齊的驅動單體使不同音域的音色清澈通透，同時LDAC編碼較一般藍牙傳送多3倍數據，為用家帶來豐富音效。內置陀螺儀檢測頭部動作，再透過空間音效演算法在音樂和電影模式下創造不同的聆聽體驗。HearID ANC技術可基於外部環境調整降噪強度，並因應不同耳道訂制降噪曲線。

聯乘環法

Shokz是環法單車大中華區官方唯一指定運動耳機，最近品牌推出了全新的OpenRun環法聯乘款，不但是品牌首款具夜光設計的藍牙耳機，更加入了環法黃配色，單上踩車搶眼過人！採用了Bone conduction 30°傾斜技術有效減少不必要震動，配合OpenFit開放式設計，既舒適又提高穩固度。符合IP67防水防塵認證，使用磁吸充電線可在1.5小時內充滿電，持續力達8小時。