秋冬滋潤好物　人人食住靚

「女人唔補好易老」，莫講話女人，其實男人都需要，秋冬滋潤養生好物男女都適合，好似最近有養生平台推出全新滋潤健康湯包，又有源自新加坡、主打燕窩美顏美食品牌推出季節限定的新品，讓型男淑女都可以食住健康、食住靚。

結合中醫研發湯水

由女中醫Cinci創立的CheckCheckCin，近年轉營成全方位養生平台，為繁忙都市人提供各款健康有營的湯水飲料，除了早年推出、大受OL喜愛的加熱飲用湯包「飲湯Instant Soup Pack」後，最近更帶來全新系列，以中醫角度研發的「煲湯湯包Soup Pack」，只需根據包裝上的建議配搭食材，就可以煲出應對不同身體狀況作保健用途的靚湯。全新系列有清熱解毒的霸王花土茯苓綠豆湯、健脾祛濕的猴頭菇淮山小米湯、補氣養血的舞茸菇百合紅腰豆湯、清熱祛濕的竹蔗茅根粟米鬚湯、消脂消滯的白背木耳海帶淮山湯、補肺利濕的五指毛桃太子參粟米鬚湯等。湯包材料均經天然曬乾或烘乾，並無加入任何人工防腐劑、味精、人工色素等，質素有保證；正所謂，喝得對，養出好身體！

花花外形勁討歡心

燕窩是不少人用作滋補養顏之用，作為新加坡首創的手工燕花盞品牌NestBloom，就將燕窩製成花朵形狀，再加入杏仁、冰糖、玫瑰、抹茶、韓國紅參等天然食材，搭配出不同口味，簡單用熱水浸泡5分鐘即可享用，養顏超方便！品牌最近推出全新的「荔枝玫瑰燕」限定口味，選用法國和保加利亞的玫瑰進行提取，玫瑰燕花盞配上荔枝餡，甜蜜花香味之中帶一絲絲柑橘味道，香醇而細膩，加上花花外形、粉紅色澤，可以說又有外表又有內涵，女生大愛！心多多，想一次過品嘗到多種口味？品牌的王牌──「經典燕花三重奏禮盒」或「經典燕花四重奏禮盒」可以說是不錯之選；一盒有齊燕玫瑰、抹茶燕、杏燕菊及香草燕（四重奏禮盒），分別用上法國及保加利亞玫瑰、日本京都綠茶、杏仁提取的濃郁奶油及香草豆等製作而成，甜蜜窩心！