李佳芯計劃海外置業　唔使追求者送樓

視后李佳芯今日（22日）出席多倫多樓盤活動，獲送贈20萬港幣作樓盤首期之用，透露近年不少身邊朋友均在海外置業，速使她也心思思計劃：「本身好保守，如果可以嘅話，我會將啲錢放床下底，因為搵錢好辛苦，但買樓都有回報，所以都有諗。」

熱愛旅遊的她，憧憬他日於全世界也有屬於自己的居所，笑指會視她為「富婆屋」，問到若有追求者送首期可會接受？她說：「我覺得首期係要自己儲，但冇諗呢樣嘢，今日係幾好嘅經驗（送首期），相信只會工作先遇到，現實生活冇試過，同埋呢啲嘢唔係用錢衡量。」

現時一直租樓的她，坦言投資與自住要求不同：「投資係會揀地區同交通方便，自住嘅話，私隱度都好緊要，未必會揀鐵路上蓋。（你係游牧民族？）都可以咁講，前幾年不停拍劇，瞓都冇得瞓，所以就住將軍澳、西貢，租樓嘅話可以幾年轉一次環境。（咁你儲夠錢未？）努力緊，平時都有去睇樓嘅。」

談到工作方面，已有一陣子沒有接劇的她，表示現時身體狀況不俗，預計於明年回歸劇壇，問到屆時又要捱夜，身體又能夠負荷？她說：「一套劇都有好多唔同線嘅。（冇女一做都唔緊要？）都冇乜所謂，我唔係考慮女唔女一，只要角色好玩同有挑戰，又平衡到我休息就OK。」