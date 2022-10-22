Mercedes-Benz EQV 300 Long　搶攻純電7座MPV巿場

近年多咗唔少電動車型引進香港巿場，不過講到電動豪華MPV，平治的EQV可說是目前巿場上的唯一選擇。（胡振文攝）

近年多咗唔少電動車型引進香港市場，無疑為廣大車迷提供了更多選擇。像輸港的平治Mercedes-EQ家族，成員眾多，逐級數的話，由EQA、EQB、EQC、EQE、EQS到EQV都有。當中EQV不止是平治首款豪華電動MPV，更是聚多品牌之中首款輸港的豪華電動MPV，早着市場先機。

全新EQV跟eVito一樣，同是以V-Class的底盤為基礎構建，其最大賣點莫過於為大家帶來路上零排放的純電動駕乘旅程。在港推出的EQV有3,200mm長軸距的EQV 300 Long及3,430mm特長軸距的EQV 300 Extra Long兩個版本選擇。均車載90kWh大容量電池， 配備前置電馬達及eATS電力傳動系統，擁有204hp最大馬力及366Nm最大扭力，續航力378km（WLTP）。以110 kW功率DC直流快速充電，由10%充電至80%只需約45分鐘。若使用平治掛牆充電器或公共充電站以11kW的AC交流電充電，約10小時便可充滿。

內裝布局延續V-Class一貫的豪華舒適和實用，拍攝車是EQV 300 Long，雖軸距較EQV 300 Extra Long短230mm，但也有3,200mm，且標準配備更多，像前天窗後天幕、Burmester環迴音響系統、泊車套件連360度鏡頭、電動調校前座椅、腿墊、冷暖出風功能的一對電動調校獨立大班椅等通通有齊，車價方面兩者相差約22萬。一如現行V-Class，車廂第二及第三排座椅可自訂一般的前2後3布局，亦可像拍攝車般採用前3後2的對座式布局，無論是一家人出行或是與商業夥伴傾公事傾生意，面對面溝通更親切和方便。

試駕感受：首先是部車以純電驅動，無論是起步或是上斜，豐盈扭力隨傳隨到。行車時當然是十分寧靜，只是礙於所配備的是基本彈簧懸掛(Basic Suspension Plus)，駛經起伏路面時會有輕微彈跳與震動。

規格表

車型：5門7座位電動豪華MPV

鋰電池：90kWh

馬達：前置電馬達

最大馬力：204hp

最大扭力：366Nm

驅動：前輪驅動

續航距離：378km（WLTP）

車身體積：5,140×1,928×1,901mm（長×闊×高）