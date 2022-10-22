金鐘獎︱林心如藍色禮服登場　楊謹華開胸迎戰爭視后

《第57屆電視金鐘獎》今日（22日）在台北舉行，焦點所在，當然是兩大台灣女星林心如和楊謹華同以合演的台劇《華燈初上》，角逐「戲劇節目女主角奬」的視后寶座。掀起煲劇潮的《華》劇今次獲9個大獎共11項提名，當中男角楊祐寧不單入圍「戲劇節目男主角奬」，成視帝大熱之一，他同時更憑《良辰吉時》競逐「迷你劇集（電視電影）男主角獎」。

典禮前的紅地氈環節成女星爭妍鬥麗的戰地，「內訌」爭視后的林心如和楊謹華華麗登場，林心如以露肩魚尾裙玩高雅，而楊謹華盡顯天賦身材以低胸裝晒事業線「搶襲」。憑《華》劇角逐女配角的劉品言疑真空上陣，其晚裝設計除了大露背外，裙身側邊由上至下是中空，其馳名E奶若隱若現。而同樣憑《華》劇角逐女配角、現年51歲的「阿季」謝瓊媛，以平頭裝上陣，再配上一身黑色低胸裝，霸氣盡現。至於身為主持人的曾寶儀則以低胸裝騷腿仙氣壓場，她笑言：「這是台灣戲劇界的最高殿堂，所以一定要用最高規格面對今天的紅毯。」

另外，之前被指離奇暴瘦即被猜測健康有問題的台灣女星陳意涵，因她是《比悲傷更悲傷的電影版女主角，今晚現身頒獎禮是向憑《比》電視版角逐「迷你劇集（電視電影）女主角獎」的邵雨薇打氣。曾否認健康有問題的陳意涵，今晚狀態十足，面龐比前飽滿，惟因天雨關係，其褲腳被沾濕外，網友更批評她的衣着：「服裝像櫉窗的聖誕商品」、「是外帶垃圾袋嗎？」