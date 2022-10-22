與林明禎二選一獲大熱勝出　鄧麗欣：觀眾畀面我

張繼聰、陳湛文、鄧麗欣(Stephy)、王菀之和林明禎主演的《飯戲攻心》票房衝破6800萬，成為香港十大港產片票房排行榜第二位，今日（22日）在元朗舉行公開答謝會，吸引數百人圍觀，一齊合唱生日歌，預祝陳湛文後日40歲生日，Stephy早前找數晒水着，各人承諾7000票房會跟隊找數，導演表示會畀心機寫劇，可望再下一城拍續集。現場眾人大玩遊戲環節，及讀出觀眾的家書，十分熱鬧。

他們對票房有好成績大讚好勁，認為較其他電影《飯》的製作最經濟，演出的也非超級巨星，故好值得慶祝。張繼聰稱無想過成績這麽好，「覺得好夢幻、唔實質，感覺到觀眾好鍾意我哋。（想衝上第一位贏《明日戰記》？）無諗，無話邊個贏邊個，希望贏觀眾嘅心，點都係古天樂贏，因為套戲佢投資，希望古仔贏古仔，古仔自己比賽。」笑言若票房升到7000萬，會晒水着，「我要勁過Stephy ，水着再遠距離啲。」陳湛文自認是電影新人，第二套戲便有好成績，得到大家眷顧感高興。

對於有望拍續集，Stephy稱不敢催導演，王菀之就希望打鐵襯熱，「趁大家感情咁好，否則之後各有各忙唔記得。」鄧麗欣的水着照，引起大家跟隊，她稱自己並非為找數而拍，是意大利旅行期間所影，是誠意之作。而林明禎也跟風要影遠距離水着，提到網民質疑她經常P圖，她說:「我需要P嗎？為証無P圖，下次放短片。」對於有網民出POSE將林明禎和Stephy比較二選一選誰，結果一面倒網民選Stephy，Stephy笑言:「觀眾畀面我，可能係選我去執屋。」林明禎笑言能夠與Stephy做比較已當贏。

王菀之無被選中作比較，講笑自己好榮幸，屬於另類，自己都有人鍾意。她表示會跟隊甫水着，笑言：「我會着泳褲影，但會超近距離，影一個位，分唔到邊個部位。」提到她與Serrini12月的演唱會加開至4場，而且有日夜場，感覺好有挑戰性。