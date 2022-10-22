【Zac玩Zac食】從珍惜咖啡的心開始

起源於日本咖啡店文化發源地，以前返鄉下我都會去嘅名古屋著名連鎖咖啡店，終於喺香港嘅第一間分店於九龍紅磡黃埔花園正式開幕！咖啡店自1968年成立以來，旨在提供一個「放鬆的最佳場所」，讓大家在忙碌中可以偷閒，安心地品味專屬每個人的咖啡日常時光。

香港分店的裝潢沿用日本店傳統設計風格，採用木和磚的元素作為主調，加上柔和的燈光，小木屋風格感覺溫馨；配以從日本當地直接購人的各類傢俬，如寬敞的木桌子和舒適的紅色梳化椅，以天然的木材製成獨立座位間隔；加上牆上一幅幅的手繪畫，以及彩繪玻璃吊燈罩，營造舒適休閒感覺，是一個放鬆心靈的隱密空間，喝的不只是一杯咖啡，更讓訪客探索內心所需。

香港分店菜單保留日本元祖店特色，提供多款必食招牌菜，包括「早餐厚多士」，只要於早餐時段惠顧任何飲品，即可獲贈一份厚多士，配料更可選擇紅豆蓉、雞蛋沙律或烚蛋，更可以優惠價追加其他食品，而只需HK$10便可追加的6粒燒賣，更是為咗香港嘅粉絲而獨家供應。另外甜品必食「冰與火」，64層鬆軟的丹麥麵包配上牛奶雪糕，雪糕採用九州大阿蘇牛奶製成，奶味濃香軟滑，不論外觀抑或味道都一流。此外，還有香港限定菜單，KOMEDA黃金炸牛漢堡及抹茶系列飲料，期望將日本的地道口味，以香港特色為大家帶來驚喜。

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

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