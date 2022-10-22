陳若思被爆料　既是「心機女」又愛晒身材兼躁底

由郭偉亮及劉浩龍主持的J2台節目《鋪鋪Poker》，今晚（22日）播出的一集，嘉賓是主持J2台節目《港女野人》的何泳芍、廖慧儀及胡美貽，主持之一陳若思（Amber）竟然冇影！郭偉亮及劉浩龍問誰是港女時，三女基於「邊個唔喺度話邊個」的原則，Amber順理成章被指是「港女」外，眾人更總結港女的公主病「病徵」包括︰唔曬得怕有斑，出入要有冷氣等等。

牌品見人品，廖慧儀被指衝動冇耐性；胡美貽則被指粗魯男仔頭，至於表面大膽的何泳芍，被踢爆連劏魚都驚。最後險勝胡美貽的何泳芍爆料：「我忍你好耐嘞，胡美貽。搞到我隻耳仔睇醫生。」而廖慧儀則加把口力數胡美貽任性，堅持要帶威士忌上山，被夾擊下的胡美貽當場發脾氣！

互篤「戰場」更移至《See Saw先》，今次《港》4位主持齊人，Amber成為眾矢之的，被指為「心機女」，愛在節目中晒身材外，又被指躁底及是「打卡王」，手機有數千張相外，有次去蚺蛇尖拍節目，她就拍了超過800張照片。Amber解釋︰「因為導演比較鹹濕，好鍾意捕捉呢啲角度『益街坊』。」她自認EQ最低，順理成章成為「港女大獎」得主。