阿Mo摘除造口喉管後疼痛紓緩　吞嚥反射神經能完全康復

在男團MIRROR演唱會中遭墮下的巨屏壓傷的舞蹈員李啟言（阿Mo），其父親李盛林在今晚（15日）發出第13封代禱信，表示阿Mo吞嚥反射神經能完全康復。

感恩：

1.「 Stillhouse 的祝福」

我們曾兩次到訪Stillhouse。整個祝福活動看到有過萬人扶老攜幼，甚至排上了個多小時，為的是對啟言送上祝福。曾在門口被有心人送上一兩句打氣和慰問支持，我們的眼淚禁不住地湧出來。

2.「感謝愛心醫護」

在啟言生日當晚，給他送來一個精緻美麗的細小生日蛋糕鼓勵，他更深深表示每天24 小時同行的感謝。

3.「摘除造口喉管」

等待了四天，造口喉管終於在身體狀況回復平穩後會摘除，之前那種疼痛可暫時紓緩。（感謝神，在等候摘除期間曾發燒，仍可用這造口喉管抽痰）

代禱：「我 (主耶穌）的恩典夠你用的，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全。」（哥林多後書 12:9）

（一）啟言最新情況

1.「 摘除造口喉管後的適應」

原有的傷口應該可以一星期左右愈合，盼能按進度漸漸復原。期間的飲食須更為小心。

2.「吞嚥反射神經能完全康復」

這有助於他在進食上有不同質地的嘗試。

3. 「繼續中西治療的果效」

起碼有五至六項結合的治療仍每天密集進行，盼這些結合治療能幫助啟言的復康進度。

4.「神經訊號的傳遞」

請繼續為啟言的感官神經和活動神經的重生醒覺禱告。

（二）Mo 爸媽

1. 「一人傷病，一個家庭都傷痛，一個家族都傷痛」

最近一次的探訪，走到床邊，看到啟言正睡著，看着他的時候，眼淚不期然地流下來。祈願神醫治我們的身心靈。

2.「Mo 爸已開始投入有限度的工作」

以前認識的朋友或學生第一眼都不能認出Mo爸來，隨着便說：嘩，你瘦了那麼多！（當然，頭髮剷去了也有這觀感吧！）

（三）政府「跨部門工作小組」

又一個月過去了，耳中仍好像聽著「已到最後階段，到尾聲了」，但仍是。。。