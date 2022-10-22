打波慘被姜濤「恰」　張繼聰：主要都係意氣之爭啦！

MIRROR四子姜濤、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）及邱士縉（Stanley），以及張繼聰等合演的ViuTV原創劇《季前賽》將在下周一（24日）播映，當中姜濤和張繼聰雖首次合作，但默契十足。尤其在未埋位時，大家四目交投打個眼色，即「自動波」走到籃球場射籃「挑機」，不過張繼聰自言年紀大，體力比不上姜濤。

張繼聰說：「呢啲咪就係男人嘅對決囉！主要都係意氣之爭啦！我再一次輸畀姜濤，但輸得好愉快，不過我澄清我曾經贏過嘅。其實透過呢啲小遊戲，可以增加大家嘅默契，擺返落部劇度。」姜濤面對張繼聰的「語言藝術」，當然招架不住，即尷尬笑稱：「阿聰話我『蝦』老人家，只會向『長者』挑戰，原來都係真，我只挑戰過佢同導演，因為隊友太勁啦！其實我哋都係做番自己，全部人都鍾意打波，所以埋位隨時都Ready好。」

另外，姜濤跟飾演其弟弟的小演員雖年距逾10年，但年齡無界限，反而特別投契，姜濤說：「呢個小朋友係我戲中嘅細佬，佢仲話喺戲外都想做我細佬，其實我都好想有個細佬，因為我冇兄弟姊妹。尋日我收到佢訊息話：『聽日見！』初時以為係佢媽咪寫，原來係佢自己PM我，真係好識做！」一直都說將來會生兒育女的姜濤，直言見到小演員們的功課即投降：「依家我都唔係好識佢哋啲功課，都唔知依家教緊咩，我都唔記得晒。佢口中話緊張，但係現實其實好Chill嘅，反而令我緊張，因為佢反應比我快，所以係佢教返我做戲。」