雪平莉左　令和最高之美Body

日本寫真女優雪平莉左擁有一副接近完美嘅極品身材，故被稱為「令和最高之美Body」。（互聯網）

所謂不時不食，識食嘅朋友就梗係會揀時令菜餚嚟品嘗啦，至於識貨嘅男人就一定會揀當時得令、狀態十足而又身材絕佳嘅寫真美女嚟欣賞喇！日本寫真界有咁多靚女，今日就有個筍盤介紹畀大家，佢就係雪平莉左。

近乎完美

提到日本寫真界中被公認為擁有超級靚偈嘅寫真妹，不得不提最近再次活躍起嚟嘅染谷有香，佢被稱為「寫真界最強Body」，身材高挑又前凸後趷，的確係世間難求！不過，佢出道超過10年，而且仲拍埋全裸寫真，乜都畀大家睇過晒，難免令人失去新鮮感，所以大家不妨欣賞另一位拍得住有香嘅寫真界美Body，就係是今日同大家見面嘅雪平莉左喇！

今年28歲嘅佢，氣質綺麗且帶幾分高傲同高貴，而笑起上嚟卻又甜美親切，散發出強烈嘅治愈能量，予人窩心感覺。同時佢擁有一副接近完美嘅極品身材，仲人如其名擁有一身雪白美肌，腰幼又且上圍飽滿，身上嘅肉地亦結實彈手，唔怪得被稱為「令和最高之美Body」！

寫真賣斷市

莉左喺讀書嘅時候被星探發掘做模特兒，不過當時佢冇諗過會向呢個方面發展，所以畢業之後喺一間室內設計公司做OL。做白領雖然係收入穩定，但係工作乏味，後來佢就辭咗份工，由家鄉愛知縣搬到東京發展演藝事業，做模特兒之餘亦投身賽車女郎行列，後來仲做埋寫真女優。

憑住極品身材，喺寫真界可以話贏盡美名，獲得治愈女神、寫真界超新星等稱號，其寫真作品亦相當受歡迎，喺今年4月推出嘅首本個人寫真集《とろける。》更一度賣斷市要翻印添！另外，莉左早前做埋拳擊賽事嘅舉牌女郎，為日本頂級拳手井上尚彌嘅一場萬眾期待嘅賽事舉牌之後，令人氣再攀上高峰！

雪平莉左除咗拍寫真，近期仲有好多幕前演出，想知道佢最近又為邊本雜誌做封面女郎及有咩影視演出，就要多啲Click入佢嘅社交網睇睇喇！

Profile

年齡：28歲

身高：5呎4吋

三圍：34E-23-34