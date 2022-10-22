歐陽震華曾1年拍6部劇　馮素波點醒：你唔係好想有今日咩？

被譽為「收視福將」兼視帝的歐陽震華（Bobby）接受由馮素波主持的電台節目訪問，兩人首次合作始於92年首輯《壹號皇庭》，她對跟Bobby留下深刻印象，因在該劇中，有一段戲份是要他讓馮素波罵，就在馮素波走去罵Bobby時，他又剛好正在喝水，結果令Bobby當場噴水，這個畫面逗得馮素波捧腹大笑，令平常拍劇甚少要NG的她要重拍。

及至97年的《美味天王》及99年的《洗冤錄》，馮素波指二人亦曾經結下片緣，但Bobby首次與她演母子，則是要數到2011年的《不速之約》一劇。馮素波笑指在無綫做了20多年才有機會飾演Bobby母親，Bobby則笑言，「咁都要等我大個咗先可以做到你個仔，係你先可以head得住我！」

Bobby在節目中亦有解釋到為何一直以來也很尊重馮素波，是因為她說話很直接。Bobby在當年剛拍完《壹號皇庭》後人氣急升，最高紀錄是1年內接拍了6部電視劇，合共128集，其後有天在清水灣邵氏片場走廊偶遇馮素波，他向前輩訴苦指「真係好攰，就嚟頂唔順，真係好想瞓！」結果反被馮素波點醒，Bobby說：「當時你話『你唔係好想有今日嘅咩？你要紅就一定要經歷呢個階段！』這句簡而精的說話，令我一直銘記心中。」

節目中，Bobby更分享曾在拍劇時遇到的怪事，他指出曾經在電視城內一間密封男休息室睡覺時遭拍醒，但張開雙眼後發覺沒有任何人，後來得悉該時間真的是輪到他要入廠拍攝，他笑言：「可能是有『朋友仔』知道工作人員找不到我，所以幫忙拍醒我！哈！」久沒在港拍長劇的Bobby被主持人問及何再拍劇，Bobby說：「目前還是要多點私人時間去獲取拍劇靈感，我認為單靠自己是很難想像出該怎樣飾演不同的角色及人物。」他會靠日常觀察及聆聽不同的人和事來取材，看看在哪些劇中可以加入不同的元素。