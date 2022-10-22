有人話睇泰國靚女要小心，因為愈係鬼火咁靚嘅，愈有機會係偽娘。不過，凡事又唔好一竹篙打一船人，因為當中亦好多真女人同真女神，其中就有呢位氣質網紅Juthatip Sripho喇！

秒殺男粉絲

有人話家陣嘅網紅統統都叫女神，又有人話現今網絡世界仙氣二字被濫用，只係將女神同仙氣呢兩個用詞套用喺呢位泰國網紅Juthatip Sripho身上，相信冇人會反對，事關佢個樣唔單止係女神級，而且更係仙氣十足，同時舉手投足都散發出迷人魔力，足以秒殺男人呀！

原來佢本身係一位模特兒，擁有170cm嘅高挑身材，樣貌標致可人，從任何角度睇都係咁清新脫俗，最難得嘅係佢唔單止有美貌，身材仲擁有迷人嘅曲線美，雖然同核彈級、航母級等巨乳尤物冇得比，但係有前有後又玲瓏浮凸，穿着性感內衣同比堅尼拍寫真時，絕對係魅力過人，誘惑度十足！直至上年佢先至加入網紅界，並用心經營社交平台，令人氣爆升。

愛心爆棚

事實上，佢喺網上分享嘅寫真照性感度雖然唔低，但由於佢天生有仙氣護體，無論嚟個美乳側漏或者大露背性感，不但唔會令人覺得低俗，反而有種出塵脫俗嘅味道，而呢點喺其他泰國網紅身上係難以搵到，同時亦因為佢嘅寫真照更新速度快，又着得愈嚟愈性感，令粉絲人數有增無減，兩個社交平台合共有超過31萬，相當厲害！

Juthatip Sripho外形迷人又性感，但係大家咪以為佢只係得個殼而冇內涵，其實佢係大學畢業，而且仲擁有災害預防及反應學學位。可能對唔少人嚟講，呢個學位相當冷門，但阿妹卻認為呢門學科對民眾生命及財產，不但有保障性嘅作用，而且喺災害發生時更能拯救生命添。阿妹有美貌有身材仲有愛心，呢種仲唔係真女神？

Juthatip Sripho嘅網名叫「iifies」，有逾740個貼文，當中大家可以欣賞到佢好多穿着內衣同比堅尼嘅性感寫真，除咗展露事業線，仲會露埋下半球，亦唔少得騷白滑玉背同T-Back美股，令人大飽眼福！