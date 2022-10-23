【是日通勝】

農曆九月廿八

壬寅年 庚戌月 己酉日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午7時至9時、下午3時至5時、晚上9時至11時

宜：理髮、掃舍、動土

忌：成服、針灸、出財

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：18、26、37、42

幸運顏色：灰、藍

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：愛情運差勁，懂得珍惜你的人，才值得去愛。

金牛座：迎來倒霉一天，不用沮喪，謹記希望在明天！

雙子座：身心狀態一流，生活稱心如意，無事需擔心。

巨蟹座：謀事要按部就班，急於求成只會弄巧成拙。

獅子座：求財要依正路，勿鋌而走險，以免得不償失。

處女座：好好錫住靈魂之窗，別再長時間玩手提電話。

天秤座：人生總會遇到不如意的事，宜保持平常心。

天蠍座：金錢上有損失，謹記塞翁失馬，毋須太在意。

人馬座：整體運勢很不錯，但得了好處也別得意忘形。

山羊座：親人是你的最強後盾，宜趁周日享受家庭樂。

水瓶座：淡定有錢剩，今天有望擺平困擾多時的煩惱。

雙魚座：幸福要靠自己爭取，否則難望打破感情悶局。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）牛 心情靚

（跌）兔 財運差

鼠：謀事易被旁人潑冷水，內心充滿挫敗感。

牛：事事順利，笑口常開，好運擋都擋不住。

虎：財運旺，賺錢機會多，適合做理財規劃。

兔：是日沖煞，財運欠佳，有需要勒緊褲帶。

龍：桃花滿面，單身者有機會贏得異性青睞。

蛇：勿犧牲作息時間，以免身體機能受損害。

馬：情緒不定，易發脾氣，有伴侶者要收斂。

羊：抽空親近大自然，可讓身心獲充分休息。

猴：謀事多波折，麻煩不斷，需要謹慎處理。

雞：煩躁不安，建議做一些自己感興趣的事。

狗：財運稍遜，一時大意可招致破財收場。

豬：話頭醒尾，就算要一心二用也難不倒你。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

擺放貔貅要注意甚麼

貔貅，又名辟邪、天禄、百解，是中國古代神話中的一種神獸。從古至今，上至帝王、下至百姓都認為貔貅是轉禍為祥、以財為食的祥瑞之獸，故此極度注重收藏和佩戴貔貅。那麼在家裏擺放貔貅有甚麼地方要講究呢？

1.貔貅擺件正對大門

貔貅是只進不出的瑞獸，專食金銀財寶，其寓意是發財致富。人們認為將其擺放在門口，可以吸納無盡的財富，但殊不知正門是門神和財神掌管的位置，貔貅無權過問，如果貔貅頭部對着正門的話，那麼就會起衝突，不但起不到招財之用，反而有可能會漏財。

2.遠離廁所

貔貅作為招財化煞的風水吉祥物，最好放置在乾淨整潔的地方。廁所屬於污穢比較重的地方，如果貔貅長期擺近廁所，會沾染了污穢之氣，催生自身的戾氣，使得家宅磁場受損。

3.不宜被陌生人觸摸

一般恭請到家中的貔貅都是經過特別潔淨的，具有靈性，而且認主人。對於家中到訪且好奇的客人，如果隨手觸摸到貔貅的話，會在一定程度上影響貔貅的風水作用，也會引起貔貅反感，從而無法更好的給主人帶來好運。

4.保持乾淨整潔

正所謂財不入污門，帶有招財寓意的貔貅亦是如此。如果家中有貔貅擺件的朋友，一定要定期進行擦拭去除貔貅身上的灰塵和污垢，若長期對貔貅置之不理及不清潔的話，會影響到貔貅的招財效果，也是對貔貅的不敬。