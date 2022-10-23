林鈺洧母提共同撫養　前夫林俊賢傾完冇影

應屆港姐冠軍林鈺洧（Denice）母親Jasmine，是80年代當紅小生林俊賢的前妻，當年兩人秘密拍拖、結婚及誕女，離婚後Jasmine獨力撫養女兒。30多年來，她未有接受媒體訪問。日前她破天荒接受東網獨家專訪，對於Denice成為港姐冠軍，她當然非常高興。談到跟女兒相依為命的日子，她坦言不容易，尤其女兒8、9歲時出現一個重大關口：「因為Denice公公當時由英國返嚟香港幫我手湊囡囡，但當囡囡8、9歲左右，公公突然離世，唔可以再照顧佢，令到我真係要好好咁樣諗吓嚟緊嘅日子，當時我做緊廣告Styling嘅工作，但都係freelance，我知道如果要全職湊小朋友，呢個方向係唔再可行！我最後去搵林俊賢，叫佢嚟我哋屋企，傾共同供養女兒，當晚嘅氣氛好和諧我仲畀佢睇我同Denice影嘅相，佢想攞一張去Keep，我話yes，當晚大家喺同意我嘅提議之下講晚安，然後過幾日再講，但係之後我都搵佢唔到。（當年你離開林俊賢，係咪同早年傳你被佢家暴有關？）呢個我唔想回應！總之自從嗰晚之後，我就真真正正徹徹底底將佢removed from my mind，冇再諗佢亦都冇嬲，只知要將重點放喺Denice嘅生活。」

「點解住咁細地方」

對於Denice曾自爆13歲時需要學獨立，獨自住劏房，Jasmine表示：「其實我咁多年都冇接受過任何訪問，因為我想安靜、安全湊大個女。今次受訪原因，就係想澄清坊間一啲誤會。」Jasmine指Denice細個好聽話，好容易就滿足，不過，當她升中學後就有很大改變，她說：「因為我要獨力撫養Denice，有好多物質嘅嘢，真係畀唔到個女，畀到嘅都只係基本嘅基本，帶佢去打網球、畀佢學小提琴，同佢去我工作嘅studio影相，去食Froyo（雪糕乳酪）、喺屋企畀佢聽唔同種類嘅音樂，同埋喺我能力範圍之內帶佢出國玩，我好開心見到佢選港姐拉小提琴，Denice小時候亦好聽話，但當佢去到中學嘅時候，識到一啲家境比較富裕嘅同學，住豪宅、家有幾架車咁，一切就有所改變，記得有一日，佢13歲左右，佢返到嚟屋企帶着一個好震撼同好失望嘅神情，同有少少審問嘅態度嚟問我，『點解我哋住喺呢度咁細嘅地方？點解人哋父母會有車駕？』我亦都唔識得點答，因為我完全冇準備，只係過去咁多年嘅回憶不停喺我腦度轉，由於我要慳錢，咁多年搬屋都係自己搞裝修、鋪地氈，希望畀個女有一個舒適嘅家，亦試過抱個女行好多層樓梯返屋企…好多嘢都湧上嚟，自從佢睇到出面嘅世界之後，就開始對我有啲意見同不滿。佢13歲去咗幫人補習，呢啲我都唔知，直至佢喺灣仔搵咗一份兼職侍應，因為之後佢有啲事，兩個星期唔能夠返工，佢先同我講，想我去頂更，嗰陣時我先知佢做緊嘢，雖然嗰陣我已經40歲，做緊美指，但我覺得為咗生活而去工作，係一種生存之道，所以我冇任何抗拒，即刻應承咗。」

她表示之後Denice提出想跟幾位女仔朋友搬出去住，由於知道女兒心意已決，故無奈答應。她強調絕無要求女兒獨立，往後兩母女會不時見面。直至Denice簽了模特兒公司，她們才疏於聯絡，Jasmine表示：「當時我真係好難搵佢，個心好似吊起咗咁，成日好掛住佢。直至3年後佢同模特兒公司完約，先開始密番聯絡。」

絕無要求女兒獨立

今年Denice參選港姐，兩母女關係變得更好。Denice經常向母親請教選美心得，因知道母親曾跟一班港姐合作，Jasmine亦傾囊相授：「Denice係一個冇乜信心嘅女仔，所以我成日教佢要保持自信嘅微笑，當佢得獎一刻，我非常之開心。佢曾經講過好想攞個后冠返屋企，佢終於做到，我真係好戥佢高興。可惜佢可能太忙，我到依家都未見到佢嘅后冠。我知佢當選後被好多人攻擊，令佢好大壓力，同埋佢要專心做好港姐工作，所以暫時未有時間見我，但我會耐心等佢攞后冠返嚟，一定會係一個magic moment。」

Jasmine來頭勁 趙雅芝御用造型師

林鈺洧母親Jasmine與娛樂圈及港姐甚有淵源，90年代曾為不少藝人擔任形象指導，早年李珊珊拍攝纖體廣告的「蛇精美女」造型，亦是由Jasmine打造。2007年慧妍雅集特別邀請她為25周年紀念特刊擔任形象及美術指導，與港姐趙雅芝及王愛倫等成為好友。

談到該次合作，Jasmine笑言：「成個Project由去上海睇景到成件事完畢，差唔多用咗9個月時間，大家相處、合作得非常開心，之後芝姐仲邀請我做佢Personal Stylish，同佢返咗內地做形象顧問，佢好Nice，知道我唔鍾意食油膩嘢，當時內地片場唔會有沙律呢啲嘢食，佢會為我特別安排，係一個好細心嘅人。識咗慧妍雅集呢班Lady，真係我人生一個好好嘅回憶。」