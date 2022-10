波蘭電子遊戲廠2020年推出科幻作《電馭叛客2077》(Cyberpunk 2077),當時人氣賣點是以荷里河男神奇洛李維斯(Keanu Reeves)為藍本的角色,可惜遊戲開賣後程式錯誤太多被劣評。2年後的今天,日本動畫廠Trigger製作的前傳動畫《電馭叛客:邊緣行者》(Cyberpunk: Edgerunners)於Netflix上推出,大受網友歡迎,令到遊戲重新受到注目!

不止遊戲翻生,在遊戲中有一首英國2人女子組合Let's Eat Grandma成員Rosa Walton創作與演唱的歌曲《I Really Want to Stay at Your House》,本來只是在遊戲背景「夜城」電台偶爾播出,沒有特別受到觸目,但動畫因為於結局一集成為重要插入曲,登時成為神作中的神曲,重新打入英國單曲榜!

影片網站的官方戶口亦趁機為這首歌推出動畫剪輯MV,短短一周已達2百多萬點擊,網友紛紛留言,指歌曲非常「虐心」,一邊聽一邊想起劇情畫面,忍不住再次流淚!