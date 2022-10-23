東方日報C2：林鈺洧母提共同撫養　林俊賢傾完冇影

港姐冠軍林鈺洧母親Jasmine首度開腔接受專訪，單親媽媽不易當，她坦言女兒8歲時家逢變故，跟前夫林俊賢提出共同撫養女兒，對方原本應承，但最後卻沒有回音，令兩母女捱過一段艱辛的日子。如今女兒攀上人生高峰，一直陪林鈺洧走過這段選美路的她當然高興，現時最希望女兒忙完工作後好好相聚，分享當港姐冠軍的喜悅！

應屆港姐冠軍林鈺洧（Denice）母親Jasmine，是80年代當紅小生林俊賢的前妻，當年兩人秘密拍拖、結婚及誕女，離婚後Jasmine獨力撫養女兒。30多年來，她未有接受媒體訪問。日前她破天荒接受本報獨家專訪，對於Denice成為港姐冠軍，她當然非常高興。談到跟女兒相依為命的日子，她坦言不容易，尤其女兒8、9歲時出現一個重大關口：「因為Denice公公當時由英國返嚟香港幫我手湊囡囡，但當囡囡8、9歲左右，公公突然離世，唔可以再照顧佢，令到我真係要好好咁樣諗吓嚟緊嘅日子，當時我做緊廣告Styling嘅工作，但都係freelance，我知道如果要全職湊小朋友，呢個方向係唔再可行！我最後去搵林俊賢，叫佢嚟我哋屋企，傾共同供養女兒，當晚嘅氣氛好和諧，我仲畀佢睇我同Denice影嘅相，佢想攞一張去keep，我話yes，當晚大家喺同意我嘅提議之下講晚安，然後話過幾日再講，但係之後我都搵佢唔到。（當年你離開林俊賢，係咪同早年傳你被佢家暴有關？）呢個我唔想回應！總之自從嗰晚之後，我就真真正正徹徹底底將佢removed from my mind，冇再諗佢亦都冇嬲，只知要將重點放喺Denice嘅生活。」

「點解住咁細地方」

對於Denice曾自爆13歲時需要獨立及住劏房，Jasmine表示：「其實我咁多年都冇接受過任何訪問，因為我想低調、安靜、安全湊大個女。今次受訪原因，就係想澄清坊間一啲誤會。」她指女兒小時候很聽話，好容易就滿足，不過自從女兒升中學認識不少家境富裕的同學，便覺得有比較：「記得有一日，佢13歲左右，返到嚟屋企帶住好震撼同好失望嘅神情，同有少少審問嘅態度問我『點解我哋住喺呢度咁細嘅地方？點解人哋父母會有車揸？』」Jasmine沒想過女兒會提出這種問題，故不懂回應：「咁多年搬屋都係自己搞裝修、鋪地氈，希望畀個女有舒適嘅家，亦試過抱個女行好多層樓梯返屋企，好多嘢都喺腦海度湧上嚟！自從佢睇到出面嘅世界後，就對我有意見同不滿！佢13歲去幫人補習，呢啲我都唔知，直至佢喺灣仔搵咗一份兼職做侍應，因為佢有啲事，兩個星期唔能夠返工先同我講，想我去頂更，嗰陣時我先知佢做緊嘢。雖然嗰陣我已經40歲，做緊美指，但我覺得為咗生活去工作，係一種生存之道，所以我冇任何抗拒，即刻應承咗。」

絕無要求女兒獨立

她表示之後Denice提出想跟幾位女仔朋友搬出去住，由於知道女兒心意已決，故無奈答應。她強調絕無要求女兒獨立，往後兩母女不時見面，直至Denice簽了模特兒公司，她們才疏於聯絡，Jasmine表示：「當時我真係好難搵佢，個心好似吊起咗咁，成日好掛住佢。直至3年後佢同模特兒公司完約，先開始密番聯絡。」

今年Denice參選港姐，兩母女關係變得更好。Denice經常向母親請教選美心得，因知道母親曾跟一班港姐合作，Jasmine亦傾囊相授：「Denice係一個冇乜信心嘅女仔，所以我成日教佢要保持自信嘅微笑，當佢得獎一刻，我非常之開心。佢曾經講過好想攞個后冠返屋企，可惜佢可能太忙，我到依家都未見到佢嘅后冠。我知佢當選後被好多人攻擊，令佢好大壓力，同埋佢要專心做好港姐工作，所以暫時未有時間見我，但我會耐心等佢攞后冠返嚟，一定會係一個magic moment。」

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