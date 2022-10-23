再登「結緣」黃心穎節目！許志安無懼舊事重提：過咗去就過去

歌手許志安（安仔）自「安心事件」後最近重新出發，昨晚（22日）現身籌款節目《星光熠熠耀保良》，巧合地安仔與黃心穎4年前在同一節目中拖手合唱《會過去的》。安仔受訪時被問到今次出席保良，會否擔心被網民舊事重提？他說：「唔使諗太多，過咗去就過去，着重呢一刻呢一秒。（係咪之前唔好嘅片段已經過去？）都係，要抱正面心態，由呢刻開始會盡我百分之二百嘅努力做好自己，過咗去就過去。」

安仔透露已有近5年未有到電視城：「冇唔習慣，反而見到好多幕後工作人員，大家傾偈好開心，主要都係講養生話題。」提到新歌《人與人之間》獲好成績，成為電台歌曲榜冠軍，他大感開心：「係電台畀我嘅好好禮物同支持，尤其今次係好大鼓勵，我都估唔到會有冠軍，希望大家鍾意我呢首歌，首歌係講人生，關於人生經歷一啲階段，希望大家都有美好片段。」他稱現場見到歌迷對他的支持非常感動，認為他們是無價之寶，會好好珍惜，並會唱更多好歌答謝歌迷，問他會否舉行粉絲聚會？他坦言：「前陣子係有諗過，但因為工作關係最後冇搞，如果疫情好啲我都想，可能喺公司搞個聚會，叫外賣同粉絲一齊食。」至於會否再搞線上音樂會，他示暫時未有計劃，現階段想累積多些新歌，有盼望開演唱會，但對日期沒有想法，目標是明年上半年可以推出EP。